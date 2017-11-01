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МВФ приятно удивлен ростом экономики Беларуси

02.11.2017 14:45 — Разное | Ежедневник  
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МВФ приятно удивлен ростом экономики Беларуси

Международный валютный фонд отметил положительные тенденции в экономике Беларуси. На фоне мировой экономики Беларусь показывает хороший результат.

Международный валютный фонд высказывает осторожный оптимизм относительно роста экономики Беларуси. Об этом заявил заместитель директора Европейского департамента МВФ Атанасиос Арванитис на конференции "Кастрычніцкі эканамічны форум "Основы будущего", сообщила БЕЛТА.

"Прогнозируется рост мировой экономики на 3,5%. Предполагается, что этот рост будет продолжаться. Пожалуй, это самое быстрое восстановление, которое наблюдалось с 2011 года. Рост будет во всех европейских странах. Растет и Беларусь. После двух лет рецессии рост почти на 2% - это приятная новость. Мы констатируем осторожный оптимизм", - отметил Атанасиос Арванитис.

Он подчеркнул, что правительства всех стран должны использовать улучшение ситуации в мировой экономике для того, чтобы активизировать проведение необходимых экономических преобразований. "Нужно чинить крышу, пока светит солнце. Это касается и Беларуси", - сказал замдиректора департамента.
 

 
Теги: Новости
 
 
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Международный валютный фонд отметил положительные тенденции в экономике Беларуси. На фоне мировой экономики Беларусь показывает хороший результат.

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