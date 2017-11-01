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Крупнейший вулкан Исландии накроет пеплом всю Европу

02.11.2017 14:25 — Разное | Ежедневник  
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Крупнейший вулкан Исландии накроет пеплом всю Европу

Геологи предупреждают, что в ближайшие дни начнется извержение крупнейшего вулкана Исландии Баурдарбунга. Извержение поднимет огромное облако пепла, которое покроет всю Европу.

В ближайшие дни может начаться извержение крупнейшего вулкана Исландии под названием Баурдарбунга, который находится под ледником. Геологи отмечают, что извержение вулкана неизбежно после цикла землетрясений в данной местности.

Также они предостерегают, что последствия будут значительными: извержение поднимет в воздух облако пепла, способное охватить всю Европу. Во многих городах может серьезно ухудшиться видимость, а также качество воздуха, сообщила БЕЛТА.

Геофизик из Университета Исландии Пол Эйнарссон сравнил Баурдарбунга с другим исландским вулканом - Эйяфьядлайёкюдль, который извергался в марте 2010 года.

Он отметил, что Европа может столкнуться с ситуацией 2010-го, когда вместе с извержением в воздух попало большое количество пепла. Между тем метеорологическое агентство пока никаких предупреждений касательно активности Баурдарбунга не объявляло.

Последнее извержение вулкана Баурдарбунга было в 2014 году и длилось около семи месяцев.
 

 
 
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Геологи предупреждают, что в ближайшие дни начнется извержение крупнейшего вулкана Исландии Баурдарбунга. Извержение поднимет огромное облако пепла, которое...

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