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Крупнейший вулкан Исландии накроет пеплом всю Европу
02.11.2017 14:25 — Разное | Ежедневник
Геологи предупреждают, что в ближайшие дни начнется извержение крупнейшего вулкана Исландии Баурдарбунга. Извержение поднимет огромное облако пепла, которое покроет всю Европу.
В ближайшие дни может начаться извержение крупнейшего вулкана Исландии под названием Баурдарбунга, который находится под ледником. Геологи отмечают, что извержение вулкана неизбежно после цикла землетрясений в данной местности.
Также они предостерегают, что последствия будут значительными: извержение поднимет в воздух облако пепла, способное охватить всю Европу. Во многих городах может серьезно ухудшиться видимость, а также качество воздуха, сообщила
Геофизик из Университета Исландии Пол Эйнарссон сравнил Баурдарбунга с другим исландским вулканом - Эйяфьядлайёкюдль, который извергался в марте 2010 года.
Он отметил, что Европа может столкнуться с ситуацией 2010-го, когда вместе с извержением в воздух попало большое количество пепла. Между тем метеорологическое агентство пока никаких предупреждений касательно активности Баурдарбунга не объявляло.
Последнее извержение вулкана Баурдарбунга было в 2014 году и длилось около семи месяцев.
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Геологи предупреждают, что в ближайшие дни начнется извержение крупнейшего вулкана Исландии Баурдарбунга. Извержение поднимет огромное облако пепла, которое...
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