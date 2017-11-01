Министром обороны Британии стал 41-летний политолог и архитектор

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Новым министром обороны Великобритании после ухода в отставку Майкла Фэллона был назначен Гэвин Уильямсон, которого считают лояльным к главе британского правительства Терезе Мэй.

Накануне 65-летний Фэллон объявил о том, что он подал в отставку на фоне скандала более чем десятилетней давности. Журналистка и радиоведущая Джулия Хартли-Брюер рассказала, что на конференции партии Консерваторов мужчина несколько раз пытался положить ей руку на колено. Женщина не назвала его имя, однако СМИ выяснили, что это был именно Фэллон.

Преемником Фэллона стал 41-летний Уильямсон, имеющий образование в области экономики и политологии. До прихода в политику от партии Консерваторов он работал в архитектурном бюро.

В 2010 году Уильямсон был избран депутатом парламента от Южного Стаффордшира, а с лета прошлого года он является главным парламентским организатором Консервативной партии, главой которой является премьер-министр страны Тереза Мэй. Она же и назначила Уильямсона главой Минобороны.

Считается, что именно лояльность премьеру позволила Уильямсону занять столь высокий пост, так как в официальной биографии, опубликованной на сайте партии, нет упоминания о причастности его к вооруженным силам или службе в армии.