Улахович: Вступление Беларуси в ВТО – вызов для белорусского бизнеса





По мнению председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича, присоединение Беларуси к ВТО приведет к увеличению конкуренции на белорусском рынке, что является испытанием для предприятий.

В переговорах по вступлению Беларуси в ВТО большое значение придается мнению бизнеса. Об этом заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

"В отношении Беларуси работают две программы технической помощи, которые нацелены на подготовку экспертов и специалистов для работы по правилам ВТО. Очень важно понимать условия ведения бизнеса в ВТО. Это один из инструментов поддержки. Но в связи с самим присоединением, конечно, необходимо будет создавать и некую диалоговую площадку. Например, в Российской Федерации, которая является членом ВТО, в рамках торгово-промышленной палаты создан клуб "Меркурий", где до сих пор обсуждаются сложности, узкие вопросы в работе бизнеса. В некоторой степени эти обсуждения корректируют позицию в том числе правительства. Это очень важно", - считает Владимир Улахович.

По его словам, присоединение Беларуси к ВТО несет определенные вызовы для легкой промышленности, машиностроения. На переговорах должны обсуждаться уязвимые стороны малого и среднего предпринимательства и вопросы его поддержки, сообщила БЕЛТА .

"Для всех экономических игроков присоединение к ВТО - важное событие. Это означает и доступ на новые рынки, и увеличение товарооборота. Наш потребитель выигрывает, потому что более либеральный доступ продукции будет в том числе на наш рынок, а значит, мы должны еще больше заботиться о качестве услуг, продукции. Возрастает конкурентная среда - выигрывает потребитель. Но для бизнеса - это вызов, который мотивирует предприятия производить востребованную, конкурентоспособную продукцию", - отметил председатель БелТПП.

Владимир Улахович подчеркнул, что уже сама активизация процесса вступления в ВТО повлияла на укрепление имиджа Беларуси на международной арене.

"У нас экономика открытого типа, мы готовы обсуждать все вопросы. Очень важно и свои национальные интересы защитить. Есть опыт некоторых стран, которые автоматически присоединились к ВТО и свои сектора экономики не всегда были способны защитить. Поэтому очень важно наши национальные экономические интересы на переговорах четко зафиксировать и договориться с партнерами", - сказал Владимир Улахович.