В РФ скептически отнеслись к выводам о применении химоружия в Сирии

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Поверхностным и непрофессиональным назвали доклад ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по применению химического оружия в Сирии в Министерстве иностранных дел России.



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Представители специального механизма расследований (СМР) ОЗХО-ООН изучили инциденты в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года, когда от ядовитого газа погибли около 80 человек и сотни пострадали, и в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. В одном случае, по мнению экспертов, люди пострадали от зарина, во втором – от иприта. Авторы доклада пришли к выводу, что в первом случае ответственность за гибель людей несет Сирийская Арабская Республика, во втором – террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена во многих странах мира – Sputnik).

"Считаем, что он (доклад – Sputnik) получился очень поверхностным, вовсе не профессиональным, а любительским", – заявил на совместном брифинге МИД, Минобороны и Минпромторга РФ директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Сильно напоминает саботаж"

Ульянов напомнил, что специалисты, которые проводили расследование, долгое время отказывались посетить авиабазу "Шайрат", откуда, предполагается, была совершена химическая атака. Продолжительное время эксперты, по словам дипломата, настаивали, что "это не входит в их мандат".



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Однако в октябре они все-таки побывали на базе. "Но отбирать пробы на предмет определения следов зарина категорически отказались", – сказал Ульянов. Свое решение они объяснили тем, что у них нет соответствующей инструкции. Между тем, по данным дипломата, в составе группы экспертов были химики из ОЗХО, а в Дамаске – необходимое оборудование.

"Честно говоря, все это очень сильно напоминает саботаж", – резюмировал представитель МИД России.

В момент взрыва боеприпас был в неподвижном состоянии

Сразу после атаки на Хан-Шейхун в апреле 2017 года сирийская оппозиция заявила, что в гибели людей виноваты правительственные войска. Именно они, по версии оппозиции, сбросили авиабомбу с зарином.

По словам представителя Минобороны РФ, сирийский самолет Су-22 не мог сбросить бомбу с химическим зарядом, поскольку не приближался к месту на достаточное для бомбардировки расстояние. Он летел на высоте не менее пяти километров курсом, который исключает возможность нанесения удара по Хан-Шейхуну.



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Более того, взорвавшийся боеприпас, по оценкам российских военных был самодельным и сдетонировал, находясь в неподвижном положении на земле.

"Все авиационные бомбы изготавливаются из высоколегированной стали, которая при подрыве взрывчатого вещества внутри корпуса бомбы делится на мелкие фрагменты осколков. На данной фотографии нам выдают за фрагменты осколков непонятный лист металла, который имеет характерные замины и характерные порывы, что свидетельствует о том, что металл довольно пластичен. Такой металл применяется для изготовления водопроводных труб", – сказал представитель Минобороны РФ.

Доклад ОЗХО-ООН был представлен Совету Безопасности ООН в конце октября, его рассмотрение в Совете Безопасности ООН запланировано на 7 ноября.

Белорусская резолюция против оружия

Беларусь между тем в очередной раз внесла на рассмотрение Первого комитета 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию "Запрещение разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия: доклад Конференции по разоружению".

Соавторами белорусской резолюции выступили 35 государств мира, представляющих регионы Европы, Африки, Азии, Латинской Америки. Документ направлен на продвижение идеи предотвращения гонки вооружений. Резолюция была поддержана большинством голосов.

Эти идеи, оформленные в резолюцию, Беларусь вносит регулярно, напомнили в МИД страны.