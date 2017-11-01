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Абзалов: стратегия единичного терроризма — самая страшная для общества

02.11.2017 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Современное общество оказывается в наиболее уязвимом положении перед стратегией единичного терроризма, поскольку спецслужбы сегодня не готовы бороться с терактами одиночек, отметил в беседе на радио Sputnik президент Центра стратегических коммуникаций РФ Дмитрий Абзалов.

"Например, если брать все диаспоры, которые проживают в США и находятся в зоне риска, их отследить практически невозможно. Это миллионы человек. И некоторые их них являются "спящими" членами тех или иных организаций", — говорит Абзалов. 

Абзалов: стратегия единичного терроризма — самая страшная для общества
© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID
Манхэттенскому террористу грозит смертная казнь

Собеседник Sputnik привел в пример теракт, произошедший 31 октября в Нью-Йорке. Водитель пикапа выехал на велодорожку, где начал сбивать прохожих, после чего врезался в школьный автобус. В результате погибли восемь человек, еще как минимум 12 пострадали. В пикапе была найдена записка, в которой говорилось, что атака на прохожих совершена во имя "Исламского государства" — террористической организации, запрещенной во многих странах.

"Если взять недавнего террориста, он имел положительную характеристику с места работы и от соседей. Никто не подозревал, что он интересуется террористической деятельностью", — говорит Абзалов.

Аналогичные истории были и в отношении исполнителей терактов в Санкт-Петербурге, и в странах Евросоюза, отмечает эксперт. 

"Сам факт спускового крючка происходит обычно на каких-то бытовых составляющих. И эту систему отследить очень сложно просто потому, что основная часть вербовки происходит через современные каналы коммуникации. Например, даже если спецслужбам дать возможность взламывать айфоны, такой объем отследить технологически невозможно", — заключает Абзалов.

Тем временем президент США Дональд Трамп в своем  Twitter-аккаунте написал о том, что гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, обвиняемый по делу о теракте на Манхэттене, заслуживает смертной казни.

Комментарий президента Центра стратегических коммуникаций РФ Дмитрия Абзалова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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На примере недавнего теракта в Нью-Йорке президент Центра стратегических коммуникаций РФ Дмитрий Абзалов объяснил Sputnik возросшую в последнее время опасность...

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