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Абзалов: стратегия единичного терроризма — самая страшная для общества
02.11.2017 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Современное общество оказывается в наиболее уязвимом положении перед стратегией единичного терроризма, поскольку спецслужбы сегодня не готовы бороться с терактами одиночек, отметил в беседе на
"Например, если брать все диаспоры, которые проживают в США и находятся в зоне риска, их отследить практически невозможно. Это миллионы человек. И некоторые их них являются "спящими" членами тех или иных организаций", — говорит Абзалов.
© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID
Собеседник Sputnik привел в пример теракт, произошедший 31 октября в Нью-Йорке.
"Если взять недавнего террориста, он имел положительную характеристику с места работы и от соседей. Никто не подозревал, что он интересуется террористической деятельностью", — говорит Абзалов.
Аналогичные истории были и в отношении исполнителей терактов в Санкт-Петербурге, и в странах Евросоюза, отмечает эксперт.
"Сам факт спускового крючка происходит обычно на каких-то бытовых составляющих. И эту систему отследить очень сложно просто потому, что
Тем временем президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте написал о том, что гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, обвиняемый по делу о теракте на Манхэттене, заслуживает смертной казни.
Комментарий президента Центра стратегических коммуникаций РФ Дмитрия Абзалова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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