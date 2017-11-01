Чемпионат Европы по диско и диско-фристайлу проходит в Минске

В четверг, 2 ноября, в Минске стартовал Чемпионат Европы по диско и диско-фристайлу, соревнования завершатся 4 ноября. В белорусскую столицы прибыли сильнейшие спортсмены из 16 стран.

Первые комплекты наград были разыграны среди детей и юниоров. В копилке белорусской сборной уже две золотые медали: Диана Кузнецова стала лучшей в сольных выступлениях среди юниоров, а Степан Антонович выиграл золото в категории Mini Kids.

После церемонии награждения шестилетний Степан признался, что не ожидал победить на домашнем чемпионате Европы. Юный спортсмен отметил, что долго готовился к выступлению. В пятницу Степан снова поборется за награды ЧЕ, но уже в дуэте.