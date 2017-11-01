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Чемпионат Европы по диско и диско-фристайлу проходит в Минске
02.11.2017 16:05 — Разное | Sputnik Беларусь
В четверг, 2 ноября, в Минске стартовал Чемпионат Европы по диско и диско-фристайлу, соревнования завершатся 4 ноября. В белорусскую столицы прибыли сильнейшие спортсмены из 16 стран.
© Sputnik/ Максим Костьян
Первые комплекты наград были разыграны среди детей и юниоров. В копилке белорусской сборной уже две золотые медали: Диана Кузнецова стала лучшей в сольных выступлениях среди юниоров, а Степан Антонович выиграл золото в категории Mini Kids.
После церемонии награждения шестилетний Степан признался, что не ожидал победить на домашнем чемпионате Европы. Юный спортсмен отметил, что долго готовился к выступлению. В пятницу Степан снова поборется за награды ЧЕ, но уже в дуэте.
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Белорусская столица впервые принимает чемпионат Европы по диско и диско-фристайлу. Смотрите на видео первое в жизни интервью победителя ЧЕ Степана Антоновича.
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