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Эксперты считают Беларусь одной из прогрессивнейших стран-новичков в атомной энергетике
02.11.2017 16:20 — Разное | Ежедневник
Международные эксперты считают Беларусь одной из передовых стран среди других стран, проявивших интерес к атомной энергетике.
Это следует из материала "Атомная энергия - важный инструмент развития зеленой экономики", опубликованного Центром новостей ООН.
В трехдневной конференции приняли участие 700 делегатов из 67 стран. Они отметили важную роль ядерной энергетики для продвижения "зеленого" экономического развития. Эксперты подчеркнули, что при эксплуатации объектов атомной энергетики практически не выделяется парниковых газов, вызывающих глобальное потепление.
На атомные электростанции приходится 11% вырабатываемой в настоящее время электроэнергии в глобальном масштабе. Это треть всей электроэнергии, получаемой из низкоуглеродных источников, сообщила
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Международные эксперты считают Беларусь одной из передовых стран среди других стран, проявивших интерес к атомной энергетике.
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