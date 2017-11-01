ВЭФ: Равенство между женщинами и мужчинами будет достигнуто через 100 лет





Эксперты подсчитали, что при существующих темпах решения гендерных проблем в разных странах достичь равноправия между женщинами и мужчинами можно будет только через 100 лет.

Сто лет потребуется для того, чтобы уравнять в правах всех женщин и мужчин в мире, следует из доклада Всемирного экономического форума. Движение к равноправию впервые за последние десять лет наблюдений стало идти медленнее.

Авторы исследования сравнили ситуацию положения женщин и мужчин в обществе в 144 странах мира по четырем основным показателям: достижения в образовании, политическая деятельность, экономические возможности, доступ к здравоохранению и выживание.



В прошлом году этот показатель был меньше — 83 года. При этом равенства двух полов в конкретных сферах, например в области труда и экономической деятельности, согласно новым оценкам, придется ждать в два раза дольше — 217 лет. Гендерный разрыв в сфере образования может достичь паритета уже в течение следующих 13 лет, сообщает РБК .

Наиболее проблемными в этом году стали также сферы здравоохранения и экономики. Второй год подряд в исследуемых странах отмечается большой разрыв в правах между двумя полами по политическим возможностям: этот показатель можно будет свести к нулю через 99 лет при существующих темпах решения проблемы.

В пятерку стран с наилучшими показателями по всем параметрам попали Исландия, Норвегия, Финляндия, Руанда и Швеция. При этом авторы исследования подчеркнули, что десятка лидеров рейтинга не меняется уже в течение нескольких лет: Исландия, например, занимает первое место по показателям гендерного равноправия девятый год подряд. Ей, говорится в исследовании, удалось закрыть 88% гендерного разрыва.



Беларусь — на 26 месте, хотя в вопросах равенства мужчин и женщин в экономике наша страна занимает 5 место (и первое среди стран Восточной Европы). Гендерный разрыв в нашей стране преодолен на 74,4%, в вопросах равной оплаты труда — на 82,7%.

