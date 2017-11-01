Бывшие сотрудники транспортной инспекции получили по 8 лет за взятки





Минский городской суд признал виновными бывших сотрудников Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций в получении взятки в особо крупном размере и совершении других коррупционных действий.

Минский городской суд вынес приговор в отношении двух бывших сотрудников Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций. Бывший начальник управления весогабаритного контроля Транспортной инспекции Николай Литошик признан виновным в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Ему суд назначил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок 5 лет.

Экс-начальник отдела весогабаритного контроля филиала по Минску и Минской области Александр Грекович признан виновным в получении взяток и совершении других коррупционных преступлений. Ему назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, а также штраф в размере 1,2 тыс. БВ, конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности на срок 5 лет.

"Суд полностью согласился с квалификацией, предложенной стороной обвинения, и с тем наказанием, которое предлагалось в судебных прениях", - прокомментировала после оглашения приговора прокурор. У сторон есть 10 суток, чтобы обжаловать приговор. Сотрудники транспортной инспекции совершали преступления против интересов службы на протяжении 2012-2016 годов.

Взятки они брали за благоприятное решение вопроса по беспрепятственному проезду по дорогам Минска и Минской области грузового транспорта с нарушением порядка грузоперевозок без соответствующего разрешения и непривлечение к административной ответственности за это нарушение, сообщила БЕЛТА .

Как следует из предъявленного обвинения, Литошику инкриминированы 13 фактов получения взяток от одного человека, общая сумма которых составила около 26 тыс. долларов. Что касается Грековича, в совокупности он незаконно получил денежные средства от 31 человека, установлено свыше 110 фактов.

В судебном заседании было установлено, что денежное вознаграждение варьировалось от 200 тыс. белоруских рублей (до деноминации) до 2 тыс. доларов. "Расценки" по беспрепятственному проезду составляли 100-150 долларов за один грузовой автомобиль грузоподъемностью 20 т, 150-250 долларов за автомобиль грузоподъемностью 30 т.

