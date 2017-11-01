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Стрельба в Колорадо: кадры с места событий
02.11.2017 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел 1 ноября. Как сообщили в эфире телеканала KMGH-TV, информации о связи произошедшего с терроризмом пока нет.
По данным городской полиции, пока никто не задержан. В рамках расследования происшествия уже опубликовано фото предполагаемого преступника и его машины. Поиски злоумышленника продолжаются продолжаются.
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Три человека погибли в результате стрельбы у магазина Walmart в городе Торнтон (штат Колорадо). Смотрите на видео кадры с места событий.
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