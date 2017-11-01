Стрельба в Колорадо: кадры с места событий

Инцидент произошел 1 ноября. Как сообщили в эфире телеканала KMGH-TV, информации о связи произошедшего с терроризмом пока нет.

По данным городской полиции, пока никто не задержан. В рамках расследования происшествия уже опубликовано фото предполагаемого преступника и его машины. Поиски злоумышленника продолжаются продолжаются.