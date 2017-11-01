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Бышок: корсиканский сепаратизм еще более опереточный, чем каталонский

02.11.2017 18:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Прошел месяц с момента проведения референдума о независимости Каталонии, но события вокруг него продолжают будоражить и общественность, и политические элиты. В частности, официальный Париж в лице главы МИД Франции Жана-Ив Ле Дриана достаточно жестко и однозначно отреагировал на ратификацию парламентом Каталонии резолюции о независимости региона.

Бышок: корсиканский сепаратизм еще более опереточный, чем каталонский
© REUTERS/ YVES HERMAN
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Некоторые аналитики обращают внимание на общую для Франции и Испании проблему басков. Также они сравнивают ситуацию в Каталонии с проявлениями сепаратизма в самой Франции. Речь идет о так называемых корсиканском и нормандском сепаратизмах. Станислав Бышок считает, что подобная постановка вопроса некорректна.

"Корсиканский сепаратизм еще более опереточный, чем каталонский. Корсика — это самый дотационный регион Франции, и в случае отделения им будет тяжело. Что касается Нормандии, то там сепаратизм носит национально-культурный характер. С одной стороны нормандские автономисты говорят, что они не совсем то, что остальная Франция. С другой стороны они же утверждают, что являются более Францией, чем все остальные. Поэтому отделиться от государства, которое ты считаешь частью себя, достаточно сложно", — сказал Бышок.

Бышок: корсиканский сепаратизм еще более опереточный, чем каталонский
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов
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По мнению аналитика, французы вообще скептически и отстраненно смотрят на то, что происходит в Каталонии. Они не видят никакой возможности для независимости этого региона. Но на фоне происходящего в обществе усиливается скептицизм по отношению к членству в Евросоюзе вообще. А Франция, как и Великобритания, является одной из самых евроскептических стран, где более половины населения не поддерживает идеи Европейского союза.

Станислав Бышок является политическим аналитиком Международной мониторинговой организации CIS-EMO, экспертом Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия",  членом редколлегии франкофонного журнала "Sans Frontières", автором и соавтором книг и экспертных докладов, в том числе переведенных на иностранные языки, по современной российской, украинской и европейской политике, исследователь евроскептицизма. 

Комментарий Станислава Бышка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок рассказал радио Sputnik Беларусь о том, как относятся во Франции к событиям...

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