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Кобяков: Беларусь ждет от Кыргызстана совместные инвестиционные проекты

02.11.2017 17:55 — Разное | Ежедневник  
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Кобяков: Беларусь ждет от Кыргызстана совместные инвестиционные проекты

Беларусь планирует не только увеличить товарооборот с Кыргызстаном, но и создать совместные инвестиционные проекты, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым.

Андрей Кобяков предложил провести ревизию двусторонних договоренностей для активизации сотрудничества. Премьер-министр отметил, что в нынешнем году товарооборот Беларуси и Кыргызстана заметно вырос, что стало возможным в том числе благодаря слаженной работе ведомств двух стран.

"Наша задача - не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше. Потенциал нашего двустороннего сотрудничества намного выше. Мы пока только приближаемся к тем цифрам, когда у нас был максимальный товарооборот", - сказал Андрей Кобяков.

По его мнению, в основе сотрудничества с Кыргызстаном должны быть не только торговые отношения, но и инвестиционные проекты. Сапар Исаков в свою очередь подчеркнул, что Кыргызстан придает очень большое значение отношениям с Беларусью, сообщила БЕЛТА.

Он согласился с белорусским коллегой, что сложившийся товарооборот не отвечает возможностям двух стран, нужно стремиться к более высоким показателям. Кыргызстан сейчас реализует программу цифровой трансформации страны "Таза Коом" и рассчитывает на взаимодействие с Беларусью в этом плане, добавил Сапар Исаков.
 

 
 
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Беларусь планирует не только увеличить товарооборот с Кыргызстаном, но и создать совместные инвестиционные проекты, заявил премьер-министр Беларуси Андрей...

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