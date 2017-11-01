«Белкоммунмаш» в пуле с россиянами поставит в Бишкек троллейбусы

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Компании «Тролза» и «Белкоммунмаш» доставят в Бишкек 52 троллейбуса по гранту Европейского банка реконструкции и развития. Также в договор входит обучение сотрудников троллейбусного парка.

Тендер на закупку и поставку новых троллейбусов был проведен за счет поддержки Европейского банка реконструкции и развития. В тендере победили российская компания «Тролза» и белорусская «Белкоммунмаш», которые доставят 52 троллейбуса в Бишкек.

«Тролза» доставит в Бишкек 37 троллейбусов, «Белкоммунмаш» — 15. Также на базе троллейбусного управления «Тролза» будет проводиться обучение сотрудников столичного троллейбусного управления.

«Сейчас отрабатывается график доставки троллейбусов от поставщиков», — сообщили журналисту Kloop.kg в мэрии.

Вся сумма контракта на поставку троллейбусов и обучение сотрудников составляет 4,95 млн евро.

Предыдущий контракт на поставку троллейбусов также реализовали совместно с Европейским банком развития в 2013 году.

Тогда в Бишкек доставили 44 троллейбуса «Тролза», а в 2017 году в город Ош доставили 23 троллейбуса той же компании.

Сейчас троллейбусы курсируют в трех городах Кыргызстана — в Бишкеке, Оше и Нарыне.