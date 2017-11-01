ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белкоммунмаш» в пуле с россиянами поставит в Бишкек троллейбусы

02.11.2017 18:08 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
«Белкоммунмаш» в пуле с россиянами поставит в Бишкек троллейбусы

bishkek-trolleybus.narod.ru

Компании «Тролза» и «Белкоммунмаш» доставят в Бишкек 52 троллейбуса по гранту Европейского банка реконструкции и развития. Также в договор входит обучение сотрудников троллейбусного парка.

Тендер на закупку и поставку новых троллейбусов был проведен за счет поддержки Европейского банка реконструкции и развития. В тендере победили российская компания «Тролза» и белорусская «Белкоммунмаш», которые доставят 52 троллейбуса в Бишкек.

«Тролза» доставит в Бишкек 37 троллейбусов, «Белкоммунмаш» — 15. Также на базе троллейбусного управления «Тролза» будет проводиться обучение сотрудников столичного троллейбусного управления.

«Сейчас отрабатывается график доставки троллейбусов от поставщиков», — сообщили журналисту Kloop.kg в мэрии.

Вся сумма контракта на поставку троллейбусов и обучение сотрудников составляет 4,95 млн евро.

Предыдущий контракт на поставку троллейбусов также реализовали совместно с Европейским банком развития в 2013 году.

Тогда в Бишкек доставили 44 троллейбуса «Тролза», а в 2017 году в город Ош доставили 23 троллейбуса той же компании.

Сейчас троллейбусы курсируют в трех городах Кыргызстана — в Бишкеке, Оше и Нарыне.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компании «Тролза» и «Белкоммунмаш» доставят в Бишкек 52 троллейбуса по гранту Европейского банка реконструкции и развития. Также в договор входит обучение...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Игорь Криушенко останется главным тренером сборной Беларуси по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика