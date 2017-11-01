Благородный олень в Беларуси – осенние фотозарисовки

Благородные олени обитают примерно в 60% районов Беларуси.

На территории современной Беларуси популяция аборигенного оленя была многочисленной в ХII-ХVI веках, а в конце XVIII века олени были практически все истреблены, в том числе и в Беловежской пуще. И только в середине ХIХ века пущу из Силезии привезли 5 самцов и 13 самок оленей.

Благородный олень — это крупное, стройное и изящно сложенное животное. У самцов имеются большие разветвленные рога. Масса тела взрослых самцов 180-234 килограммов, а высота в холке может достигать полтора метра.

Ежегодно в марте-апреле самцы сбрасывают рога, а к концу июля у них отрастают новые, более мощные и красивые.

Период гона у оленей наступает осенью, именно тогда самцы оленей проводят брачные бои.

Пасутся олени преимущественно утром и вечером, а днем отдыхают.

Численность оленей в Беларуси составляет около 14 тысяч особей.