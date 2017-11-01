ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Благородный олень в Беларуси – осенние фотозарисовки

02.11.2017 18:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Благородные олени обитают примерно в 60% районов Беларуси.

На территории современной Беларуси популяция аборигенного оленя была многочисленной в ХII-ХVI веках, а в конце XVIII века олени были практически все истреблены, в том числе и в Беловежской пуще. И только в середине ХIХ века пущу из Силезии привезли 5 самцов и 13 самок оленей.

Благородный олень — это крупное, стройное и изящно сложенное животное. У самцов имеются большие разветвленные рога. Масса тела взрослых самцов 180-234 килограммов, а высота в холке может достигать полтора метра.

Ежегодно в марте-апреле самцы сбрасывают рога, а к концу июля у них отрастают новые, более мощные и красивые.

Период гона у оленей наступает осенью, именно тогда самцы оленей проводят брачные бои.

Пасутся олени преимущественно утром и вечером, а днем отдыхают.

Численность оленей в Беларуси составляет около 14 тысяч особей.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смотрите в фотоленте Sputnik как в Верхнедвинском районе на севере Беларуси на закате пасутся олени.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
«Белкоммунмаш» в пуле с россиянами поставит в Бишкек троллейбусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика