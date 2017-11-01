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Благородный олень в Беларуси – осенние фотозарисовки
02.11.2017 18:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Благородные олени обитают примерно в 60% районов Беларуси.
На территории современной Беларуси популяция аборигенного оленя была многочисленной в ХII-ХVI веках, а в конце XVIII века олени были практически все истреблены, в том числе и в Беловежской пуще. И только в середине ХIХ века пущу из Силезии привезли 5 самцов и 13 самок оленей.
Благородный олень — это крупное, стройное и изящно сложенное животное. У самцов имеются большие разветвленные рога. Масса тела взрослых самцов 180-234 килограммов, а высота в холке может достигать полтора метра.
Ежегодно в марте-апреле самцы сбрасывают рога, а к концу июля у них отрастают новые, более мощные и красивые.
Период гона у оленей наступает осенью, именно тогда самцы оленей проводят брачные бои.
Пасутся олени преимущественно утром и вечером, а днем отдыхают.
Численность оленей в Беларуси составляет около 14 тысяч особей.
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Смотрите в фотоленте Sputnik как в Верхнедвинском районе на севере Беларуси на закате пасутся олени.
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