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МВФ предлагает Минску продолжить реформы
02.11.2017 18:54 — Разное | Ежедневник
ukrpress.info
Белорусским властям необходимо продолжить реформирование экономики, чтобы повысить темпы ее роста, заявила в четверг в Минске региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Беларуси, Молдовы и Украине Сату Кахконен.
Рост экономики в текущем году правительство Беларуси запланировало на уровне 1,7%. Однако в январе-сентябре ВВП вырос уже на 1,7%. Правительство Белоруссии в 2018 году намерено добиться роста ВВП страны на 3,4%. В 2016 году ВВП Беларуси снизился на 2,6% при планах добиться небольшого роста — на 0,3%, сообщает
Кахконен положительно оценила предпринятые за последнее время правительством Беларуси меры стабилизации экономики, которые позволили вывести страну на курс умеренного экономического роста. "Но нужно сказать, что этих мер оказалось недостаточно. Необходимо, чтобы Беларусьпродолжала реформы… Если дальнейшие реформы не будут осуществляться, это лишь усилит структурную слабость экономики", — добавила она.
Кахконен обратила внимание, что в последнее время "изменились драйверы роста: цены на сырье уменьшились, либерализация (мировой) торговли замедлилась, есть определенные неясности в мировой экономике". Эксперт заметила, что Беларуси сложнее стало работать в мировой торговой системе и извлекать преимущества от тесного сотрудничества с Россией, "учитывая цены на ресурсы". "Дальше двигаться вперед при тех же условиях не получится, (а) нужно поднимать жизненные стандарты населения за счет реформ", — подчеркнула Кахконен.
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Белорусским властям необходимо продолжить реформирование экономики, чтобы повысить темпы ее роста, заявила в четверг в Минске региональный директор Всемирного...
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