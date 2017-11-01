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«Белавиа» полетит в научную столицу России

02.11.2017 19:10 — Разное | Ежедневник  
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«Белавиа» полетит в научную столицу России

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С мая 2018 года планируется запустить рейс Минск−Новосибирск, сообщил на пресс-конференции в Минске генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск» Дмитрий Меликян.

«Рейс из Новосибирска в Минск будет открыт с летним расписанием. Это совместная работа Национального аэропорта, авиакомпании "Белавиа" и S7 Airlines»,— сказал гендиректор ОАО «Авиакомпания Белавиа» Анатолий Гусаров.  

Как отметил господин Меликян, аэропортом предусмотрены серьезные льготы, чтобы этот рейс состоялся. «Спрос на перевозки между нашими городами есть»,— отметил он.

Переговоры о начале прямого авиасообщения между Минском и Новосибирском длятся уже несколько лет. Открытие этих рейсов предусмотрено программой развития сотрудничества между правительством Новосибирской области и правительством Беларуси, пишет «Коммерсант». 

 
Теги: Минск
 
 
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С мая 2018 года планируется запустить рейс Минск−Новосибирск, сообщил на пресс-конференции в Минске генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск» Дмитрий...

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