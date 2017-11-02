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Десятки тонн браконьерской красной икры уничтожили на Камчатке

02.11.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Деликатес был обнаружен в ходе спецрейдов, проводимых Россельхознадзором совместно с ФСБ РФ. Продукция находилась в схронах, устроенных браконьерами.

Десятки тонн браконьерской красной икры уничтожили на Камчатке
© Фото: СК Беларуси
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Приблизительная стоимость найденной икры — чуть более 1,2 миллиона долларов.

Инспекторы надзорного ведомства отметили, что изъятая икра может быть опасна для здоровья, так как хранилась в антисанитарных условиях. Икра была смешана с рыбными отходами и переработана в муку.

 
 
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Более 25 тонн красной икры, изъятой у браконьеров, уничтожили на Камчатке. Смотрите на видео, как готовили к утилизации конфискат.

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