Десятки тонн браконьерской красной икры уничтожили на Камчатке

Деликатес был обнаружен в ходе спецрейдов, проводимых Россельхознадзором совместно с ФСБ РФ. Продукция находилась в схронах, устроенных браконьерами.

Приблизительная стоимость найденной икры — чуть более 1,2 миллиона долларов.

Инспекторы надзорного ведомства отметили, что изъятая икра может быть опасна для здоровья, так как хранилась в антисанитарных условиях. Икра была смешана с рыбными отходами и переработана в муку.