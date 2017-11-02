|
Ферму для майнинга биткоинов в Иркутске подключили к системе отопления
02.11.2017 22:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Для майнинга – процесса добычи криптовалют – требуется значительное количество электроэнергии. При этом компьютерная техника выделяет существенное количество тепла, которое необходимо куда-то отводить.
Предприимчивые жители Иркутска придумали, как ферму для майнинга можно подключить к "теплому полу", чтобы тепло не выбрасывалось впустую в атмосферу, а обогревало дом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприимчивые жители Иркутска приспособили ферму для майнинга биткоинов для отопления дома. Смотрите на видео, как можно одновременно обогревать помещение и...
|
Архив (Разное)
Комментарии