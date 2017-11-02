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Ферму для майнинга биткоинов в Иркутске подключили к системе отопления

02.11.2017 22:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Для майнинга – процесса добычи криптовалют – требуется значительное количество электроэнергии. При этом компьютерная техника выделяет существенное количество тепла, которое необходимо куда-то отводить.

Предприимчивые жители Иркутска придумали, как ферму для майнинга можно подключить к "теплому полу", чтобы тепло не выбрасывалось впустую в атмосферу, а обогревало дом.

Курс биткоина вырос до семи тысяч долларов >>

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Предприимчивые жители Иркутска приспособили ферму для майнинга биткоинов для отопления дома. Смотрите на видео, как можно одновременно обогревать помещение и...

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