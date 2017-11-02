ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

150 кило: под комментатором Уткиным во время эфира сломалось кресло

02.11.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Инцидент с Уткиным произошел во время эфира на радио. Комментатор несколько секунд пролежал на полу.

"Подо мной сломалось кресло – это восхитительно. Я вешу чуть более 150 килограммов сейчас, а кресла обычно рассчитаны на 110", – прокомментировал свое падение Уткин.

Позже он пошутил об этом и своем аккаунте в Instagram: "Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить дома без взрослых".

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский футбольный комментатор Василий Уткин упал с кресла во время эфира на "Спорт FM". Смотрите на видео кадры падения ведущего.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Осечка БАТЭ похоронит их шансы на "золото". Анонс 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика