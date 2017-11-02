150 кило: под комментатором Уткиным во время эфира сломалось кресло

Инцидент с Уткиным произошел во время эфира на радио. Комментатор несколько секунд пролежал на полу.

"Подо мной сломалось кресло – это восхитительно. Я вешу чуть более 150 килограммов сейчас, а кресла обычно рассчитаны на 110", – прокомментировал свое падение Уткин.

Позже он пошутил об этом и своем аккаунте в Instagram: "Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить дома без взрослых".