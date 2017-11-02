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150 кило: под комментатором Уткиным во время эфира сломалось кресло
02.11.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент с Уткиным произошел во время эфира на радио. Комментатор несколько секунд пролежал на полу.
"Подо мной сломалось кресло – это восхитительно. Я вешу чуть более 150 килограммов сейчас, а кресла обычно рассчитаны на 110", – прокомментировал свое падение Уткин.
Позже он пошутил об этом и своем аккаунте в Instagram: "Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить дома без взрослых".
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Российский футбольный комментатор Василий Уткин упал с кресла во время эфира на "Спорт FM". Смотрите на видео кадры падения ведущего.
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