Каллаур: Вопросы финансирования – не ключевой аспект во взаимодействии с МВФ





Беларусь будет продолжать диалог с МВФ, так как у сторон много тем для совместного компетентного обсуждения. По словам председателя правления Нацбанка Павла Каллаура, дискуссия профессионалов помогает вырабатывать наиболее приемлемые решения.

«В течение 25 лет экономические власти Беларуси и представительство МВФ вели активный диалог по совершенствованию мер экономической политики. Беларусь трижды прибегала к финансовой поддержке Международного валютного фонда. Вместе с тем вопросы финансирования не являлись и не являются ключевым аспектом нашего взаимодействия. В его основе лежит консолидируемая работа экспертов, направленная на реализацию совместных проектов и поиск актуальных решений», – отметил председатель правления Национального банка Павел Каллаур во время «Кастрычніцкага эканамічнага форуму».

По словам главы Нацбанка, эксперты фонда помогли экономическому блоку «правильно поставить диагноз», иными словами, провести диагностику экономических проблем и понять их глубину, а также выстроить приоритетность этих проблем.

«Вначале надо решать проблемы более высокого уровня, мы часто это недопонимали, и международная экспертиза нам помогла. Экономический блок и Нацбанк сегодня знают, что делать. Общество должно быть готово к восприятию перемен», – подчеркнул он.

Каллаур также рассказал, что в настоящее время взаимодействие с МВФ ведется по широкому спектру вопросов – это государственные расходы, фискальная политика, банковский надзор и денежно-кредитная политика.

Подробнее глава Нацбанка остановился на проблеме фискальных рисков.

«Три года назад мы об этой проблеме не говорили, хотя она существовала всегда. Сегодня мы сделали первоначальные оценки величины фискальных рисков. Нужно понимать, что в основе их минимизации лежит кропотливая и огромная работа, как бы это банально не звучало, по повышению эффективности государственных предприятий», – сказал он.

Говоря о приоритетных задачах на следующий финансовый год, Павел Каллаур отметил, что одной из них является обеспечение финансовой стабильности.

«Нами многое уже сделано с точки зрения построения институтов для финансовой стабильности. В Нацбанке это отдельное направление, – пояснил он. – В основе же финансовой стабильности лежит экономическое благополучие наших предприятий. И в этом направлении, то есть повышении эффективности их деятельности, нам с правительством предстоит много чего еще сделать».

Также Каллаур коснулся и темы ставки рефинансирования. В следующем году, по его словам, Нацбанк планирует ее снизить до 10%. При этом Каллаур уточнил, что в 2018 году Нацбанк не намерен «делать какие-то большие шаги по ее снижению».