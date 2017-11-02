Татьяна Дианова: В ближайшем будущем профессия бухгалтера исчезнет





Учредитель и директор аутсорсинговой компании по ведению бухгалтерского и налогового учета ЧУП «ВитАутсорсингСервис» Татьяна Дианова считает, что в ближайшем будущем профессия бухгалтера вообще исчезнет.

- В каких случаях компании выгодней иметь своего бухгалтера?

- С точки зрения экономической выгоды ни в каких. Бухгалтера на аутсорсинге обходятся организации минимум в два раза дешевле, чем штатные сотрудники. Плюс их не надо обучать, организовывать рабочее место, следить за квалификацией, обновлять оборудование. Все это ложится на плечи аутсорсинга.

Во всем мире аутсорсинг общепризнанная система учета на предприятиях, в том числе на крупных. Но мы в Беларуси немножко в этом плане еще догоняем общемировую практику. Единственное, есть смысл предприятию иметь свою бухгалтерскую службу, когда организация отгружает минимум 2 тыс. товарно-транспортных накладных в день. В этом случае стоит посадить менеджера, который станет собирать и формировать заявки, отписывать отгрузку – то есть человека, который будет связан с выдачей товара. Это предприятию удобно: товар отгрузили со склада, сотрудник сразу накладную выписал, и в аутсорсинговую фирму нет необходимости обращаться. Хотя мы тоже выписываем ТТН, работаем удаленно с нашего офиса - на предприятии нужен только человек, который достанет ее с принтера, подпишет и отдаст водителю. Но некоторые руководители хотят иметь под рукой оперативного сотрудника.

- Почему среди ваших клиентов не было и нет представителей крупного бизнеса и госпредприятий?

- Поступали предложения от крупных предприятий, но мы не нашли точек соприкосновения с их руководителями. У нас был опыт сотрудничества с швейной госорганизацией «Рассвет» (ныне прекратившей деятельность), три года потом ходили к ним за деньгами. После чего я решила, что больше не буду выступать инициатором сотрудничества с госпредприятиями.

Обычно к нам обращаются из организаций, находящихся в кризисной ситуации или даже в предбанкротном состоянии. И просят сначала восстановить бухгалтерский учет, затем вести его. Например, с таким предложением в разные годы обращались с картонажно-полиграфического комбината, часового завода, предприятия «Эвилам», предприятия «КИМ» и других. Недавно просили помочь разобраться с бухгалтерией экспериментального сельхозпредприятия горпоселка Тулово: восстановить 2 года учета, потом на аутсорсинге вести бухгалтерию. Но когда мы начинаем с представителями крупных предприятий рассчитывать наши затраты исходя из трудоемкости, в ответ слышим: мы не в состоянии заплатить за ваши услуги. И, насколько знаю, в Витебске ни на одно крупное предприятие аутсорсинговые компании не внедрились. В Минске другое дело.

- Почему в Минске ситуация обстоит иначе?

- В столице предприятия побогаче. И люди мыслят прогрессивней, понимая, что вложения в аутсорсинговые услуги окупятся. Ведь предприятие работает гораздо эффективней, когда вся бухгалтерия компьютеризирована и систематизирована, когда оперативная информация

всегда под рукой. А не так, как иногда происходит на некоторых крупных предприятиях: бухгалтерия находится в бумажных ведомостях, разворачивается на 10 столов, ее ведут лишних 7 человек, которые в итоге загружены на 0,25 ставки.

- Какой должна быть аутсорсинговая бухгалтерская компания, чтобы быть успешной?

- Часто бухгалтерские компании работают строго по профилю. Мы же оказываем клиентам всестороннюю помощь. Консультируем по всем вопросам – не только бухгалтерского учета, но даем советы по ведению бизнеса, консалтингу, осуществляем юридическое сопровождение. Делаем всевозможную сертификацию, растаможкой занимаемся, ценообразованием также. Процесс производства и технологический процесс на предприятии мы в состоянии наладить. Нормирование труда можем сделать. На мой взгляд, в ближайшем будущем успех на рынке станут иметь именно многопрофильные аутсорсинговые компании, а не узкоспециализированные.

- В этой связи не могли бы вспомнить наиболее интересный случай из вашей практики, как оказывали универсальную поддержку клиенту?

- Каждый клиент как ребенок, его нянчишь и выращиваешь. К примеру, одно из выращенных нами предприятий - ЧУП «Метрасалес» из райцентра Чашники. Учредитель и директор, прекрасный человек, Павел Белиженко, в начале деятельности его предприятия умел только создавать свой продукт (заниматься обработкой металлоизделий). Мы помогли ему наладить бухгалтерский учет, научили подбирать кадры, находить новых клиентов, и т.д. Он с нами отработал 3 года, потом ушел в свободное плавание. Через год, по итогам конкурса областного союза нанимателей он вошел в число лучших руководителей Витебской области, а его предприятие стало лучшим. Такими успехами мы гордимся вдвойне.

- В чем отличия системы бухгалтерского учета в «ВитАутсорсингСервис» от других подобных компаний?

- Бухгалтерские компании ведут учет, в основном, горизонтально. То есть, когда один человек, например, занимается для всех фирм-клиентов зарплатой, второй ведет банковское и кассовое обслуживание, и т.д. И классическая схема бизнеса в аутсорсинге – горизонтальная. Обычно в такой ситуации каждый человек знает свой участок, а целиком бухгалтерию предприятия не знает никто. Отсюда случаются ошибки, которые влекут за собой штрафы. Для клиентов выгодней вертикальная схема, именно ее мы используем. У меня один бухгалтер ведет по 2-3 компании, которые обслуживает, все участки сразу. И тогда он, и я как директор, в курсе всей работы клиента. Когда один человек за все отвечает, аутсорсинговая услуга оказывается качественней. Кстати, наши клиенты все проверки проходят успешно, у них не бывает штрафов. Однако, при вертикальной схеме маржа меньше для собственников предприятия, поэтому ее мало кто использует.

- От каких аспектов бухгалтерской отчетности в Беларуси, на ваш взгляд, стоит отказаться?

- Сейчас уже все оптимизировано. Не считаю, что есть смысл что-то убирать. Наличие огромного количества отчетности не проблема. Ведь все идет к ее уменьшению. В нашей стране доступны мощнейшие программы, порталы и сервера, значительно облегчающие труд бухгалтеров. Более того, предполагаю, что пройдет лет десять-двадцать и вообще не будет этой профессии. Процесс обработки документов (чем занимаются бухгалтера) исчезнет. Потому что, когда документ будет создан руководителем компании, менеджером или экономистом, он автоматически появится в тех местах, куда ему положено попасть. Малый и средний бизнес скоро перейдет на электронный документооборот, начало которого положили электронные счета-фактуры по НДС, электронные СКНО (средства контроля налоговых органов). Выручку можно будет видеть ежесекундно. Следовательно, процесс обработки первичных документов (основная бухгалтерская нагрузка) перестанет существовать.