Россельхознадор обвинил Беларусь в мошенничестве при поставках сухого молока

В России был задержан грузовик, который вез из Беларуси сухое молоко, по данным Россельхознадзора, с использованием мошеннических схем.

По данным ведомства, в автомобиле нашли сухое молоко со следами срывов этикеток Копыльского филиала «Слуцкого сыродельного комбината», на части продукции уже были нанесены этикетки белорусского предприятия ОАО «Здравушка-милк». Там же лежали рулоны-ленты с этикетками предприятия.

Дело в том, что сейчас в отношении «Слуцкого сыродельного комбината» Россельхознадзором введены временные ограничения на поставки сухого молока в Российскую Федерацию.

«Несмотря на явно мошеннические действия отправителя, груз сопровождался ветеринарным сертификатом, выданным ведущим врачом ГУ «Минская РВС» Республики Беларусь 31 октября 2017 года», - заявили в ведомстве, сделав вывод, что эти факты «очередной раз указывают на отсутствие системы прослеживаемости за поставками животноводческой продукции, ввозимой в Российскую Федерацию из Минской области Республики Беларусь».