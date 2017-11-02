Тест: угадай стихотворение Самуила Маршака

Третьего ноября исполняется 130 лет со дня рождения поэта и переводчика Самуила Маршака.

Перу Маршака принадлежат легендарные сказки "Двенадцать месяцев" и "Горя бояться — счастья не видать". А его стихотворения и сегодня знают наизусть и взрослые, и дети. К слову, дети в жизни известного поэта играли большую роль. Самуил Маршак создал один из первых в России детских театров и писал для него пьесы. Кроме того, помогал в организации детских домов.

В день рождения Самуила Маршака Sputnik "спрятал" пять известных стихотворений в эмодзи. Сможете ли вы только по символам угадать, о каком произведении поэта идет речь?

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