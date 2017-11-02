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Бондарчук: кино, как и историю, создают великие личности

03.11.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Историю всегда делают личности, а не команды. Так же и кино, хоть это и коллективный процесс, но режиссера, а в современном мире и продюсера никто не отменял, отметил известный российский режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук в беседе на радио Sputnik Молдова.

"Хорошо было бы, чтобы продюсер разделял всю полноту ответственности от начала создания сценария до выхода картины на экран. Личности двигают как историю, так и кино. Как личности творческие — сценаристы, режиссеры, операторы, так и представители высокотехнологичных сфер деятельности в кино, которых сейчас великое множество", — сказал Бондарчук.

Бондарчук: кино, как и историю, создают великие личности
© Sputnik/ Сергей Пятаков
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Режиссер привел в пример популярные сегодня в разных странах новые технологии смотрения и новые форматы, а также сами экраны, которые овладевают умами и фантазией художников. Кроме того, вертикальный кинематограф, который приходит к зрителям через сеть, постепенно завоевывает свои позиции.

"Я даже не говорю про маркетинг. В сегодняшнем мире недостаточно снять картину. Надо, чтобы о ней узнали зрители, а для этого инструментов сейчас великое множество, и они рождаются каждый день", — отметил Бондарчук.

Темп временем, 3 ноября в белорусской столице стартует XXIV Минский международный кинофестиваль "Лістапад". Конкурсную программу кинофестиваля откроет одна из самых ожидаемых картин года — "Аритмия" Бориса Хлебникова. Премьерный показ фильма пройдет во время церемонии открытия кинофестиваля вечером 3 ноября в кинотеатре "Москва". В этом году фестиваль под слоганом "Истина, любовь и красота" продлится до 10 ноября.

Фрагмент беседы с известным российским режиссером, актером и продюсером Федором Бондарчуком слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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В современном мире недостаточно снять хорошую картину, надо, чтобы о ней узнали зрители, а инструментов для этого сейчас великое множество, убежден известный...

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