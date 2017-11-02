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Погода идет на поправку: 3 ноября уже почти без дождя и до +10°С

03.11.2017 07:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Существенных осадков в Беларуси в пятницу 3 ноября не ожидается, кратковременные дожди пройдут только в отдельных районах страны, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Погода идет на поправку: 3 ноября уже почти без дождя и до +10°С
© Pixabay
Гидромет: в Беларуси к выходным дожди закончатся и немного потеплеет

Ранее синоптики проинформировали, что к "большим" выходным погодные условия в стране немного улучшатся – дожди прекратятся и немного потеплеет.

"В пятницу будет преобладать облачная погода, в отдельных районах пройдут небольшие дожди, местами туман", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем в пятницу составит от +4 до +10°С.

В Минске, по информации Гидромета, будет без дождя, а воздух в середине дня прогреется до +7..+9°С.

 
Теги: Минск
 
 
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К "большим" выходным погодные условия в стране немного улучшатся – дожди прекратятся и немного потеплеет.

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