Погода идет на поправку: 3 ноября уже почти без дождя и до +10°С

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Существенных осадков в Беларуси в пятницу 3 ноября не ожидается, кратковременные дожди пройдут только в отдельных районах страны, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики проинформировали, что к "большим" выходным погодные условия в стране немного улучшатся – дожди прекратятся и немного потеплеет.

"В пятницу будет преобладать облачная погода, в отдельных районах пройдут небольшие дожди, местами туман", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем в пятницу составит от +4 до +10°С.

В Минске, по информации Гидромета, будет без дождя, а воздух в середине дня прогреется до +7..+9°С.