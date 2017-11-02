Этап ЧМ по программированию прошел в БГУ

Белгосуниверситет принимает четвертьфиналы Чемпионата мира по программированию уже не первый год. В Минск за право побороться и участвовать в последующих этапах IT-соревнования регулярно съезжаются лучшие студенты ряда вузов.

Двухдневные соревнования в рамках четвертьфинала собрали 168 студентов из 15 вузов Беларуси, России, Литвы, Латвии и Эстонии. Они решали 12 алгоритмических задач, на которые отводилось по пять часов.

Корреспонденты Sputnik побывали на состязании и подготовили видеорепортаж о прошедшем ЧМ.

По итогам соревнования в полуфинал ЧМ, который пройдет в Санкт-Петербурге, вошли команды из БГУ, БГУИР, Университета Латвии, Вильнюсского университета, БФУ имени Канта, Университета Канта, а также ГрГУ и Каунасского технологического университета.