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Этап ЧМ по программированию прошел в БГУ
03.11.2017 10:26 — Разное | Sputnik Беларусь
Белгосуниверситет принимает четвертьфиналы Чемпионата мира по программированию уже не первый год. В Минск за право побороться и участвовать в последующих этапах IT-соревнования регулярно съезжаются лучшие студенты ряда вузов.
Двухдневные соревнования в рамках четвертьфинала собрали 168 студентов из 15 вузов Беларуси, России, Литвы, Латвии и Эстонии. Они решали 12 алгоритмических задач, на которые отводилось по пять часов.
Корреспонденты Sputnik побывали на состязании и подготовили видеорепортаж о прошедшем ЧМ.
По итогам соревнования в полуфинал ЧМ, который пройдет в Санкт-Петербурге, вошли команды из БГУ, БГУИР, Университета Латвии, Вильнюсского университета, БФУ имени Канта, Университета Канта, а также ГрГУ и Каунасского технологического университета.
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Студенты из 15 вузов Беларуси, России, Литвы, Латвии и Эстонии соревновались в решении алгоритмических задач. Смотрите репортаж с прошедшего в Минске этапа...
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