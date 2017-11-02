Афиша на выходные: куда сходить 5-7 ноября

Большая демонстрация по случаю Октябрьской революции не предвидится, но это не повод сидеть дома. С учетом терпимой погоды — относительно теплой и без дождей — можно просто погулять, а можно организовать выход со смыслом.

Тем более, что в эти дни будет, куда сходить.

"Тор: Рагнарек"

В понедельник в прокат выходит новая часть супергорейского боевика студии Marvel "Тор: Рагнарек".

Балет "Великий Гэтсби"

На сей раз Тор будет спасать от приближения конца света. Рогнарек — в версии авторов — это некое страшное событие, которое грозит полным уничтожением мира. Ленту уже высоко оценили западные зрители и критики.

Один из самых амбициозных блокбастеров в истории танца — так рекламируют балет "Великий Гэтсби", который в воскресенье представит минской публике звездная труппа. На сцену Дворца Республики выйдут солисты, которые танцуют на главных мировых сценах итальянской Teatro alla Scala, французской Grand Opera и Мариинского театра. Исполнитель одной из главных ролей Клиффорд Уильямс — настоящая "рок-звезда" балетного мира, а Артур Гаспар танцевал вместе с Мадонной в клипе Girl gone wild.

Начало представления в 19:00 стоимость билетов от 45 рублей.

Автограф-сессия и концерт "Нейро Дюбель"

Панки из "Нейро Дюбель" во главе с Александром Куллинковичем приглашают поклонников на большой концерт по случаю выхода нового альбома — "Першы". В альбоме 14 композиций, часть песен — на белорусском языке.

Предполагается, что будет два отделения: в первом музыканты сыграют новые песни, во втором — порадуют старыми и любимыми хитами. Остается добавить, что шоу по случаю выхода нового альбома начнется в понедельник в 19:00 в клубе Re:Public.



© Фото: Rock Profi Neuro Dubel

А накануне днем — в воскресенье в 16:00 — "дюбеля" ждут поклонников на автограф-сессию в магазине "Музыка". Здесь же будет разыгран тамбурин с автографами группы. Для этого уже сейчас нужно сделать фото, которое бы проиллюстрировало бы ваше понимание любой песни из репертуара "Нейро Дюбель". Причем претендент на победу должен быть в кадре — затем это фото надо выложить в социальных сетях, а в комментарии к фотографии написать про участие в конкурсе и название песни, которую презентует фото, и поставить хэштег #neuromuz.

Валерий Меладзе в "Минск-Арене"

Своих поклонниц в понедельник собирает на "Минск-Арене" Валерий Меладзе. Он на сцене уже четверть века, и сдавать позиции не планирует. В Минск везет полутора часовую программу — из новых и старых, всеми любимых песен.



© Sputnik/ Григорий Сысоев Певец Валерий Меладзе

Начало концерта в 20:00, стоимость билетов от 83 рублей.

Иллюзионисты №1 из России

В понедельник на сцене Дворца Республики будут выступать браться Сафроновы. Как гласит афиша, Сафроновы — обладатели призов всевозможных международных фестивалей, члены Международного клуба магов в Нью-Йорке и обладатели звания "Иллюзионисты №1 в России" по версии журнала Forbes. В 12:00 они покажут представление для детей, вечером — в 19:00 — для взрослых. Обещают сложнейшие и интереснейшие трюки.



© Sputnik/ Антон Денисов "Иллюзионное шоу братьев Сафроновых" в Государственном театре киноактера

Стоимость билетов: от 36 рублей.

Арт-проект "Белым по черному"

По случаю 100-летия Октябрьской революции Свято-Елисаветинский монастырь собрал проект "Белым по черному", в рамках которого предлагает взглянуть на прошедшую эпоху сквозь призму искусства.

Что обещают? Театральные постановки, балет, экскурсии, выставки. Некоторые мероприятия в рамках двухдневного проекта 6-7 ноября будут бесплатными, на какие-то надо будет купить билеты.

На главной площадке в арт-пространстве "Верх" мероприятия, сменяя друг друга, будут длиться с 12 до 23 часов. Стоит отметить, что в проекте примут участие воспитанники детского и взрослого психоневрологических интернатов — в качестве гостей и авторов художественной выставки.