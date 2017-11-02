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Китайские инвестиции в страны Евросоюза увеличились в 10 раз
03.11.2017 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
© Инфографика
Больше всего Пекин инвестировал в экономики Великобритании, Германии, Италии и Франции. Размеры китайских вложений в Европу – в инфографике Sputnik.
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За последние несколько лет КНР резко увеличила объем прямых инвестиций в страны ЕС. Сколько Китай вкладывает в Европу – в инфографике Sputnik.
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