Китайские инвестиции в страны Евросоюза увеличились в 10 раз

В 10 раз увеличились вложения Китая в страны Евросоюза за последние шесть лет, с 2014 года они превысили европейские инвестиции в китайскую экономику.

Больше всего Пекин инвестировал в экономики Великобритании, Германии, Италии и Франции. Размеры китайских вложений в Европу – в инфографике Sputnik.