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Китайские инвестиции в страны Евросоюза увеличились в 10 раз

03.11.2017 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Китайские инвестиции в страны Евросоюза увеличились в 10 раз
© Инфографика
Беларусь на новом "Шелковом пути"
В 10 раз увеличились вложения Китая в страны Евросоюза за последние шесть лет, с 2014 года они превысили европейские инвестиции в китайскую экономику.

Больше всего Пекин инвестировал в экономики Великобритании, Германии, Италии и Франции. Размеры китайских вложений в Европу – в инфографике Sputnik.

 
 
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За последние несколько лет КНР резко увеличила объем прямых инвестиций в страны ЕС. Сколько Китай вкладывает в Европу – в инфографике Sputnik.

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