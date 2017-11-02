Захарова: ответ на блокирование работы RT и Sputnik уже проработан /

Для Российской Федерации ответные меры на ущемление деятельности журналистов не являются самоцелью, и никакого удовольствия заниматься этим нет, отметила официальный представитель дипломатического ведомства, подчеркнув при этом, что сейчас речь идет о беспрецедентной ситуации, сообщает радио Sputnik .

"Когда речь идет о переходе всех возможных красных линий, когда речь идет о борьбе без правил, когда наши СМИ подвергаются прямому давлению, запугиванию и шантажу, конечно, эти ответные меры будут приняты", — сказала Захарова.

Ответные меры уже проработаны, и они будут применены, если деятельность телекомпании "Russia Today" в США будет заблокирована каким-либо образом. Об этом неоднократно говорили и представители российского руководства, и ведомств, в чьем ведении находится этот вопрос. Такова консолидированная позиция Российской Федерации, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

"Мы ни разу не применяли такие шаги, но в этот раз речь идет о беспрецедентном случае", — сказала Захарова.

Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.