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Казанская икона Божьей Матери: покровительствует на Земле и в космосе

03.11.2017 12:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх Беларуси возглавит всенощные бдения накануне праздника Казанской иконы Божьей Матери, сообщили в Минском епархиальном управлении Белорусского экзархата.

Казанская икона Божьей Матери: покровительствует на Земле и в космосе
© Sputnik/ Григорий Сысоев
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В субботу 4 ноября отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери. В народе этот день называли Казанская зимняя. В литургическом православном календаре есть два дня, когда отмечается праздник этой иконы, – 4 ноября и 21 июля.

"3 ноября в 18:00 в Свято-Духовом кафедральном соборе начнется всенощное бдение, его возглавит предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Павел", – сообщили Sputnik в экзархате.

По словам священнослужителей, на следующий день, 4 октября, в день праздника Казанской иконы Божьей Матери в 10:00 в соборе начнется Божественная литургия, ее также возглавит митрополит.

На Земле и в космосе

Казанская икона считается одной из самых почитаемых святынь в православии.

"Ни одна другая икона Богородицы не распространена в таком количестве списков, как Казанская", – сказали священнослужители.

Один из ее списков есть даже на Международной космической станции. В 2011 году российский космический корабль "Гагарин" доставил на МКС эту икону. Перед полетом космонавтам ее вручил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Икона находится на российском сегменте МКС.

История иконы

Икона была обретена в Казани 8 июля (21 июля по новому стилю) в 1579 году. Существует легенда о том, что маленькая жительница Казани, девочка Матрона, три раза во сне видела Богородицу, которая указала ей место, где находится образ. Девочка пришла в церковь и рассказала об этом вещем сне священнику.

Летом праздник посвящен этому чудесному обретению иконы в 1579 году, а осенний установлен в память об освобождении России от польских интервентов в 1612 году. Князь Дмитрий Пожарский, собирая ополчение, взял Казанскую икону с собой, и русские войска, несмотря на численное превосходство противника, одержали победу.

Существует множество чтимых и чудотворных списков Казанской иконы Божьей Матери.

Народные традиции

Как сообщили Sputnik этнографы, в народе считалось, что Казанская икона является заступницей и покровительницей женщин.

"4 ноября считается одним из главных женских праздников", – рассказали собеседники агентства.

Кроме того, в народе считалось удачным жениться в этот день. "Кто на Казанскую женится, тот счастлив будет", – говорили верующие.

Также существовали определенные табу для этого дня. "На Казанскую добрые люди в даль не ездят" – считалось, что это неудачный день для долгих поездок.

 
Теги: Минск
 
 
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Тысячи православных верующих придут в храмы накануне праздника Казанской иконы, чтобы принять участие во всенощных бдениях.

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