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Бесплатная Visa Gold!
03.11.2017 12:33 — Разное | Ежедневник
В ноябре Банк «Решение» празднует свой День рождения, и по этому поводу запускает акцию «Золотая лихорадка», которая дает возможность каждому оформить карту Visa Gold и получить ее обслуживание совершенно бесплатно!
Условия акции очень простые:
- Сделайте фото с логотипом
Важно! Фото также необходимо будет предъявить при получении готовой карточки, поэтому не удаляйте его!
Становитесь владельцем Visa Gold и пользуйтесь всеми привилегиями!
«Золотая» Visa — это огромное количество «плюшек» для владельца. Карточка позволяет пользоваться различными скидками на товары и услуги, получать медицинские и юридические консультации, а также — возвращать Cash Back с ряда платежей в Мобильном банке Банка «Решение», например, за квартиру!
Подробный перечень всех плюсов Visa Gold вы можете найти по
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В ноябре Банк «Решение» празднует свой День рождения, и по этому поводу запускает акцию «Золотая лихорадка», которая дает возможность каждому оформить карту Visa Gold...
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