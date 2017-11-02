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Машина сбила женщину с ребенком в Минске, они в больнице

03.11.2017 12:40 — Разное | БДГ  
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Женщина с дочерью, по данным ГАИ, переходили дорогу в неположенном месте.

Инцидент произошел вечером 2 ноября на проспекте Независимости. 39-летняя женщина с своей семилетней дочерью переходили дорогу вне пешеходного перехода, сообщили в ГАИ.

Обеих доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами и ушибами.

 
 
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Женщина с дочерью, по данным ГАИ, переходили дорогу в неположенном месте.

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