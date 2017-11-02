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Машина сбила женщину с ребенком в Минске, они в больнице
Женщина с дочерью, по данным ГАИ, переходили дорогу в неположенном месте.
Инцидент произошел вечером 2 ноября на проспекте Независимости. 39-летняя женщина с своей семилетней дочерью переходили дорогу вне пешеходного перехода, сообщили в ГАИ.
Обеих доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами и ушибами.
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Женщина с дочерью, по данным ГАИ, переходили дорогу в неположенном месте.
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