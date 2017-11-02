Узбекистан возлагает большие надежды на визит Лукашенко





Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече в Ташкенте 3 ноября обсудили подготовку визита Александра Лукашенко.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сегодня на встрече в Ташкенте обсудили активизацию белорусско-узбекского взаимодействия.

Абдулла Арипов отметил, что Узбекистан высоко ценит достигнутый уровень взаимоотношений с Беларусью. "Узбекская сторона возлагает большие надежды на планируемый визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в нашу страну в 2018 году. В целях подготовки встречи на высшем уровне необходимо провести совместную плодотворную работу", - сказал Абдулла Арипов.

На встрече также шла речь о подготовке к проведению заседания белорусско-узбекской межправкомиссии. Андрей Кобяков совершает рабочий визит в Узбекистан 2-3 ноября, сообщает БЕЛТА .

3 ноября премьер-министр примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Накануне Андрей Кобяков провел встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым.-