Гала-концерт посвященный юбилею прославленного хореографа, человека, благодаря которому белорусский балет обрел имя уважение на мировой сцене — Народного артиста СССР, профессора Валентина Елизарьева завершился почти в полночь.



© Sputnik / Виктор Толочко Елизарьев: юбилейный "Спартак" буду смотреть из будки осветителей 10

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Юбилей Елизарьева в Большом театре прошел с небывалым аншлагом Гала-концерт посвященный юбилею прославленного хореографа, человека, благодаря которому белорусский балет обрел имя уважение на мировой сцене — Народного...

В этот день аншлаг был не только в театре — у билетных касс выстроилась огромная толпа в надежде на лишний билетик, но повезло далеко не всем — тех, кто передумал смотреть концерт десятилетия, оказалось совсем не много.На одной сцене выступили представители лучших школ балета, а мировые звезды, которые приехали поздравить юбиляра были единодушны в том, что знаменитый хореограф стал настоящим явлением в нашей культуре.Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе отметил, что счастлив представлять на белорусской сцене "родную школу Елизарьева на улице зодчего Росси". И рассказал историю, почему Елизарьеву нет равных.Еще в начале перестройки, когда наши артисты впервые должны были ехать на конкурс в Америку, наверху долго решали, кому доверить подготовку номера. Тем более, что это должен был быть не классический балет, а модерн. Среди многих хореографов выбрали Елизарьева. Он поставил для Нины Ананиашвили и Андрис Лиепа замечательный номер "Наслаждение", с которым они получили гран-при на конкурсе в Америке."Тогда вы подтвердили, что СССР впереди планеты всей не только в области классического балета, но и в области модерна", — сказал Цискаридзе.Вечер получился душевным. На одной сцене выступили и звезды мирового балета и ученики крупнейших балетных школы мира. Прима-балерина Большого театра России и миланского Ла Скала Светлана Захарова станцевала для Елизарьева и подарила ему огромный букет роз. Когда мастер вышел на финальный поклон, ему принесли столько цветов, что со сцены их уносило несколько дюжих мужчин.Что касается юбиляра, то он не стал растекаться большими речами: "мое искусство молчаливое. Есть только музыка и человеческое тело…"Смотрите в фотоленте Sputnik как это было.