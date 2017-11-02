Медведев: Товарооборот в СНГ вырос на 25 процентов





Дмитрий Медведев отметил положительную динамику взаимной торговли стран СНГ, сложившуюся в 2017 году.

"В текущем году, это все отметили, есть положительная динамика взаимной торговли, мы вышли в рост, - сказал он, выступая на заседании Совета в широком составе. - Товарооборот в СНГ за первое полугодие увеличился примерно на четверть, товарооборот с третьими странами - почти на 27%".

Российский премьер добавил, что во время обсуждения вопроса в узком составе были намечены дальнейшие шаги, направленные на закрепление этих экономических успехов ,сообщила БЕЛТА .

Он напомнил, что СНГ является ведущей площадкой для развития многовекторного сотрудничества стран региона с фундаментальной договорно-правовой базой. "Ни одна наша международная организация, в которой мы участвуем, такой развитой договорно-правовой базы не имеет. Это, откровенно сказать, нужно ценить, это дает возможности для поиска взаимоприемлемых решений, нахождения компромиссов", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств проходит сегодня в Ташкенте (Узбекистан). Белорусскую делегацию на мероприятии возглавляет премьер-министр Андрей Кобяков.

