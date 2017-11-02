ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бег и улыбки: яркие моменты Минского полумарафона

03.11.2017 14:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Минский полумарафон прошел в столице в третий раз в сентябре: участие в мероприятии приняли десятки тысяч любителей бега как из Беларуси, так и из полусотни других стран мира.

Организаторы события — Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) — собрали самые яркие моменты и интересные подробности полумарафона 2017 года и объединили их в один шестиминутный ролик.

Минский полумарафон по праву считается одним из спортивных брендов Беларуси. Он включен в международные расписания и привлекает большое внимание не только у простых любителей здорового образа жизни, но и профессиональных спортсменов.

Читайте материалы о полумарафоне этого года на Sputnik >>

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самые запоминающиеся моменты прошедшего в сентябре Минского полумарафона вошли в шестиминутный ролик. Смотрите видео самого массового спортивного события...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Вместо карты: с 15 ноября белорусы смогут платить смартфоном или часами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика