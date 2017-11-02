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Бег и улыбки: яркие моменты Минского полумарафона
03.11.2017 14:06 — Разное | Sputnik Беларусь
Минский полумарафон прошел в столице в третий раз в сентябре: участие в мероприятии приняли десятки тысяч любителей бега как из Беларуси, так и из полусотни других стран мира.
Организаторы события — Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) — собрали самые яркие моменты и интересные подробности полумарафона 2017 года и объединили их в один шестиминутный ролик.
Минский полумарафон по праву считается одним из спортивных брендов Беларуси. Он включен в международные расписания и привлекает большое внимание не только у простых любителей здорового образа жизни, но и профессиональных спортсменов.
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Самые запоминающиеся моменты прошедшего в сентябре Минского полумарафона вошли в шестиминутный ролик. Смотрите видео самого массового спортивного события...
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