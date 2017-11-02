Тайную комнату обнаружили физики в пирамиде Хеопса





Французские археологии совместно с физиками с помощью специального телескопа обнаружили тайную комнату, расположенную прямо над коридором в усыпальницу Хеопса.

Физики нашли в пирамиде Хеопса ранее неизвестную область пустоты, которая может быть тайной гробницей или проходом в нее.

"Когда мы увидели эту зону пустоты, то поняли, что натолкнулись на нечто очень интересное и большое, бросили все остальные проекты и сконцентрировались на изучении этой области, расположенной прямо над коридором в усыпальницу Хеопса. Теперь мы уверены, что она действительно существует, и это первая находка подобного рода в пирамиде Хеопса со средних веков, когда она была вскрыта калифом Аль-Мамуном в IX веке", — заявил Мехди Таюби (Mehdi Tayoubi) из института HIP в Париже (Франция).

Пирамиду Хеопса, одно из семи чудес света, построили в середине третьего тысячелетия до нашей эры, во времена фараона Хуфу (Хеопса), представителя четвертой династии Древнего царства, — тогда же, когда и все "великие пирамиды" Древнего Египта.

Это сооружение высотой в 145 метров и шириной и длиной в 230 метров остается одной из самых высоких и крупных построек, когда-либо созданных человечеством.

Каждую секунду в верхних слоях атмосферы Земли образуются миллионы мюонов — заряженных частиц, возникающих в результате столкновения космических лучей с молекулами газа в воздухе.

Эти столкновения разгоняют мюоны до околосветовых скоростей, благодаря чему они проникают на десятки и сотни метров вглубь поверхности планеты. Как показывают замеры ученых, каждый квадратный метр поверхности Земли поглощает около 10 тысяч этих частиц, сообщили РИА Новости .

Французские археологи и физики совместно с японскими учеными приспособили телескопы, способные "видеть" мюоны, для поиска пустот и скрытых помещений в памятниках древней архитектуры.





