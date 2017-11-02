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Медведев: странам СНГ надо и дальше убирать барьеры в торговле

03.11.2017 14:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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СНГ имеет самую фундаментальную и проработанную договорно-правовую базу из всех международных площадок подобного формата, отметил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в Ташкенте 3 ноября, сообщает Sputnik Узбекистан.

"Это нужно ценить, и это дает возможности для поиска взаимоприемлемых решений и нахождения компромиссов.  В текущем году есть положительная динамика взаимной торговли, мы вышли в рост. За первое полугодие товарооборот в рамках СНГ вырос на четверть, а с третьими странами — на 27%. Мы наметили дальнейшие шаги, как закреплять эти экономические успехи", — сказал Медведев.

Медведев: странам СНГ надо и дальше убирать барьеры в торговле
© Sputnik/ Александр Астафьев
Медведев: соглашение о свободной торговле услугами в СНГ уже готово

По словам российского премьера, главный инструмент для развития торгово-экономических связей, который сейчас имеется на руках, это Договор о зоне свободной торговли СНГ.

"Если мы полностью реализуем заложенные в этом договоре положения, в наших экономиках исчезнут ненужные издержки и будет обеспечен рост товарооборота", — отметил Медведев.

За последний год достигнуты определенные успехи во взаимной торговле. В частности, стали чуть более сдержанно применяться защитные антидемпинговые меры, снижены ставки вывозных таможенных пошлин по отдельным группам товаров, сказал премьер-министр РФ.

"Но вместе с тем этого недостаточно. Необходима системная заинтересованная работа всех участников договоров о снятии барьеров, упрощении процедур, внедрении технологий. Только так мы сможем добиться качественных изменений в действующем торговом режиме", — подчеркнул Медведев.

Комментарий премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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На заседании Совета глав правительств СНГ в Ташкенте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что проект по созданию зоны свободной торговли СНГ...

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