Медведев: странам СНГ надо и дальше убирать барьеры в торговле /

СНГ имеет самую фундаментальную и проработанную договорно-правовую базу из всех международных площадок подобного формата, отметил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в Ташкенте 3 ноября , сообщает Sputnik Узбекистан .

"Это нужно ценить, и это дает возможности для поиска взаимоприемлемых решений и нахождения компромиссов. В текущем году есть положительная динамика взаимной торговли, мы вышли в рост. За первое полугодие товарооборот в рамках СНГ вырос на четверть, а с третьими странами — на 27%. Мы наметили дальнейшие шаги, как закреплять эти экономические успехи", — сказал Медведев.



© Sputnik/ Александр Астафьев Медведев: соглашение о свободной торговле услугами в СНГ уже готово

По словам российского премьера, главный инструмент для развития торгово-экономических связей, который сейчас имеется на руках, это Договор о зоне свободной торговли СНГ.

"Если мы полностью реализуем заложенные в этом договоре положения, в наших экономиках исчезнут ненужные издержки и будет обеспечен рост товарооборота", — отметил Медведев.

За последний год достигнуты определенные успехи во взаимной торговле. В частности, стали чуть более сдержанно применяться защитные антидемпинговые меры, снижены ставки вывозных таможенных пошлин по отдельным группам товаров, сказал премьер-министр РФ.

"Но вместе с тем этого недостаточно. Необходима системная заинтересованная работа всех участников договоров о снятии барьеров, упрощении процедур, внедрении технологий. Только так мы сможем добиться качественных изменений в действующем торговом режиме", — подчеркнул Медведев.

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