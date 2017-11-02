Россия урезала белорусский экспорт сельхозпродукции на 4 процента





Беларусь планирует увеличить экспорт мясной и молочной продукции до 2,8 млрд долларов в 2017 году.

Белорусская молочная продукция поставляется в 23 страны мира, мясная - в 18 стран. "Мы открыли 36 предприятий молочной отрасли для поставок на рынок Китая, и экспорт в эту страну резко вырос в 20 раз к уровню прошлого года. Мы считаем, что это правильный путь, и нацеливаем своих производителей на освоение новых рынков - Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Африканского континента", - отметил Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода.

Беларусь экспортирует продовольствие более чем в 60 стран. "Львиная доля нашего экспорта приходится на страны ЕАЭС, среди них первое место занимает Российская Федерация, - напомнил Алексей Богданов. - К бренду "Сделано в Беларуси" в Российской Федерации сформировалось устойчивое лояльное отношение покупателя. Этот бренд хорошо продается, и мы дорожим тем вниманием, которое уделяется нашим товарам российским потребителем".

В то же время с учетом диверсификации доля Российской Федерации в общем объеме белорусского экспорта сельхозпродукции в этом году снизилась на 4%, констатировал он. Представитель ведомства также прокомментировал ход инспекции Россельхознадзора, которая на прошлой неделе проверяла в Беларуси предприятия овощной отрасли, сообщает БЕЛТА .

"Серьезных замечаний к нам предъявлено не было", - проинформировал он. Сейчас белорусская сторона ожидает отчет от российских коллег по итогам проверок. При этом Алексей Богданов напомнил, что в отношении более 20 белорусских предприятий продолжают действовать ограничения по поставкам на российский рынок.

"Это частичное ограничение, и мы работаем над тем, чтобы вместе с нашими коллегами, партнерами из Россельхознадзора эти ограничения снимать, - заявил он. - Идет нормальная конструктивная работа в ежедневном режиме. Мы очень плотно работаем и достигли во многом взаимопонимания. Однако есть и то, с чем мы не согласны. Но это обсуждается в рабочем порядке".

