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Сотрудник Twitter отключил аккаунт Трампа и уволился

03.11.2017 15:25 — Разное | Ежедневник  
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Сотрудник Twitter отключил аккаунт Трампа и уволился

2 ноября пользователи Twitter заметили, что страница президента США Дональда Трампа перестала отображаться, вместо нее появлялось сообщение: «Извините, данная страница не существует».

Как раннее сообщила администрация Twitter, аккаунт с 41,7 млн подписчиков был выключен случайно на 11 минут из-за ошибки сотрудника сервиса микроблогов.

«Мы продолжаем расследование и предпринимаем шаги для предотвращения подобных происшествий», — говорится в сообщении администрации Twitter.

Однако, по результатам расследования, было доказало, что сделано это было намеренно. Согласно комментарию компании, сотрудник отключил доступ к аккаунту в свой последний рабочий день. Имя, попытавшегося удалить микроблог Трампа, не известно, сообщает РБК.

По состоянию на 3 ноября в Twitter Дональда Трампа было опубликовано более 36 тыс. его сообщений, на страницу американского президента подписалось 41,7 млн пользователей.
 
 
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2 ноября пользователи Twitter заметили, что страница президента США Дональда Трампа перестала отображаться, вместо нее появлялось сообщение: «Извините, данная...

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