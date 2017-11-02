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Сотрудник Twitter отключил аккаунт Трампа и уволился
03.11.2017 15:25 — Разное | Ежедневник
2 ноября пользователи Twitter заметили, что страница президента США Дональда Трампа перестала отображаться, вместо нее появлялось сообщение: «Извините, данная страница не существует».
Как раннее сообщила администрация Twitter, аккаунт с 41,7 млн подписчиков был выключен случайно на 11 минут из-за ошибки сотрудника сервиса микроблогов.
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2 ноября пользователи Twitter заметили, что страница президента США Дональда Трампа перестала отображаться, вместо нее появлялось сообщение: «Извините, данная...
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