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Землетрясение произошло у берегов Мексики

03.11.2017 15:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано у берегов Мексики, сообщила Геологическая служба США.

Землетрясение произошло в пятницу в 11:52 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 225,8 километра к юго-западу от населенного пункта Сиуатлан, расположенного в штате Халиско. Очаг залегал на глубине десяти километров. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Ранее в Мексике произошли два мощных землетрясения. 19 сентября стихия унесла жизни 369 человек по всей стране, около 70 человек стали жертвами землетрясения 7 сентября.

Глава Мексики Энрике Пенья Ньето оценил сумму, которая необходима для восстановления разрушений, в 37, 6 миллиарда песо – более двух миллиардов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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В сентябре Мексику сотрясли два землетрясения, в результате которых погибли более 400 человек.

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