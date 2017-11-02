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Землетрясение произошло у берегов Мексики
03.11.2017 15:50 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано у берегов Мексики, сообщила Геологическая служба США.
Землетрясение произошло в пятницу в 11:52 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 225,8 километра к юго-западу от населенного пункта Сиуатлан, расположенного в штате Халиско. Очаг залегал на глубине десяти километров. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Ранее в Мексике произошли два мощных землетрясения.
Глава Мексики Энрике Пенья Ньето оценил сумму, которая необходима для восстановления разрушений, в 37, 6 миллиарда песо – более двух миллиардов долларов.
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В сентябре Мексику сотрясли два землетрясения, в результате которых погибли более 400 человек.
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