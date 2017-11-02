Птицей 2018 года в Беларуси стал черноголовый щегол

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ) назвала птицей 2018 года в Беларуси черноголового щегла (лат. Carduelis carduelis).

Акция "Птица года" АПБ проходит с 2000 года. В 2017 году главной птицей в стране был хохлатый жаворонок .

"В 2018 году будут проведены мероприятия, посвященные этой яркой и заметной птице. Национальный банк и "Белпочта" выпустят монету и марку с изображением птицы года", – сообщили в Sputnik в пятницу в АПБ.

Кроме этого, щегол "угнездится" на фасаде дома в городе Корма – в 2017 году эта птица стала официальным символом Кормянского района.

АПБ совместно с партнером намерена запустить для модников "птичью" серию свитшотов, и щегол станет первой птичкой, изображенной на одежде.

Goldfinch

Рассказывая о щегле, орнитологи сообщили, что это яркая и заметная птица, англичане прозвали ее goldfinch – золотой вьюрок. Больше всего щеглы любят вить гнезда в парках, садах. "Из–за того, что в городах все чаще вырубают деревья, становится меньше мест, для гнездования", – сказали в АПБ.



© Pixabay Белорусские орнитологи нашли способ защитить птиц от котов

Там также отметили, что остается и проблема котов: эти хищники охотятся и убивают многих птиц, в том числе щеглов.

Черноголовый щегол – это певчая птица семейства вьюрковых отряда воробьинообразных. Он меньше воробья: длина его тела – около 12 сантиметров, а масса – не более 20 граммов.

Симпатяга щегол

Щеглы очень общительные птицы, они стайками перелетают с дерева на дерево в поисках вкусных семечек. Между собой они поддерживают коммуникацию при помощи звонких звуков, и поэтому людям кажется, что щеглы всегда в приподнятом настроении.

Сообразительных щеглов любят не только за звонкое пение – самые одаренные птицы обладают способностью выводить до 20 вариантов трелей.

Эта ярко окрашенная птичка поддается дрессировке, например щегла можно научить вытаскивать счастливый билет из коробки. Живущие в неволе щеглы могут быть ручными – их можно приучить садиться на палец.

Щеглов можно также научить приносить предметы. Из-за своей невероятной сообразительности и жизнестойкости щеглы не всегда улетают в жаркие страны, а зимуют в Беларуси.

Птица года

Птицей года в Беларуси в разные годы становились белый аист, белая трясогузка, иволга, домовой воробей, городская ласточка, бородатая неясыть, чибис, обыкновенный соловей, большая белая цапля, серый гусь, сокол-пустельга, большой кроншнеп, черный стриж, удод, кукушка, гоголь и ушастая сова .