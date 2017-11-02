ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Птицей 2018 года в Беларуси стал черноголовый щегол

03.11.2017 16:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ) назвала птицей 2018 года в Беларуси черноголового щегла (лат. Carduelis carduelis).

Акция "Птица года" АПБ проходит с 2000 года. В 2017 году главной птицей в стране был хохлатый жаворонок.

Птицей 2018 года в Беларуси стал черноголовый щегол
© Фото: Владимир Бондарь / birdwatch.by
Степной лунь поселился в Беларуси впервые за 100 лет

"В 2018 году будут проведены мероприятия, посвященные этой яркой и заметной птице. Национальный банк и "Белпочта" выпустят монету и марку с изображением птицы года", – сообщили в Sputnik в пятницу в АПБ.

Кроме этого, щегол "угнездится" на фасаде дома в городе Корма – в 2017 году эта птица стала официальным символом Кормянского района.

АПБ совместно с партнером намерена запустить для модников "птичью" серию свитшотов, и щегол станет первой птичкой, изображенной на одежде.

Goldfinch

Рассказывая о щегле, орнитологи сообщили, что это яркая и заметная птица, англичане прозвали ее goldfinch – золотой вьюрок. Больше всего щеглы любят вить гнезда в парках, садах. "Из–за того, что в городах все чаще вырубают деревья, становится меньше мест, для гнездования", – сказали в АПБ.

Птицей 2018 года в Беларуси стал черноголовый щегол
© Pixabay
Белорусские орнитологи нашли способ защитить птиц от котов

Там также отметили, что остается и проблема котов: эти хищники охотятся и убивают многих птиц, в том числе щеглов.

Черноголовый щегол – это певчая птица семейства вьюрковых отряда воробьинообразных. Он меньше воробья: длина его тела – около 12 сантиметров, а масса – не более 20 граммов.

Симпатяга щегол

Щеглы очень общительные птицы, они стайками перелетают с дерева на дерево в поисках вкусных семечек. Между собой они поддерживают коммуникацию при помощи звонких звуков, и поэтому людям кажется, что щеглы всегда в приподнятом настроении.

Сообразительных щеглов любят не только за звонкое пение – самые одаренные птицы обладают способностью выводить до 20 вариантов трелей.

Птицей 2018 года в Беларуси стал черноголовый щегол
© Фото: Facebook / Андрей Шевчик
Впервые в Беларусь залетел сибирский черноголовый чекан

Эта ярко окрашенная птичка поддается дрессировке, например щегла можно научить вытаскивать счастливый билет из коробки. Живущие в неволе щеглы могут быть ручными – их можно приучить садиться на палец.

Щеглов можно также научить приносить предметы. Из-за своей невероятной сообразительности и жизнестойкости щеглы не всегда улетают в жаркие страны, а зимуют в Беларуси.

Птица года

Птицей года в Беларуси в разные годы становились белый аист, белая трясогузка, иволга, домовой воробей, городская ласточка, бородатая неясыть, чибис, обыкновенный соловей, большая белая цапля, серый гусь, сокол-пустельга, большой кроншнеп, черный стриж, удод, кукушка, гоголь и ушастая сова.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эту сообразительную птичку с ярким оперением любят не только за пение, но и за веселый нрав.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Самодельный рекламный ролик увеличил цену старой "Хонды" в 40 раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика