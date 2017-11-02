Панкин: страны ЕАЭС должны дать больше полномочий Евразийской комиссии /

Для того, чтобы интеграционный проект в итоге оказался успешным, национальные правительства стран ЕАЭС должны поделиться полномочиями с наднациональными органами и, в частности, Евразийской комиссией, отметил председатель правления Евразийского банка развития Дмитрий Панкин по итогам Международной конференции "Евразийская интеграция" в Москве, сообщает радио Sputnik .



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"Евразийская комиссия не имеет реальных полномочий по контролю за имплементацией всех норм, а для того чтобы получить эти полномочия, нужно забрать их у национальных правительств. А готовы ли наши страны передать эти полномочия наднациональному органу — вот это очень серьезный вопрос, и в этом я вижу определенную перезагрузку", — сказал Напкин.

Если страны — участницы ЕАЭС хотят более эффективного движения вперед и серьезно смотрят на интеграционный проект, тогда необходимо думать над тем, чтобы дать больше полномочий наднациональным органам и пересмотреть их функции, резюмировал Панкин, отметив, что это очень непростая задача.

Комментарий председателя правления Евразийского банка развития Дмитрия Панкина слушайте на радио Sputnik Беларусь.