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Новый декрет № 3 не нацелен на уплату налога безработными

03.11.2017 17:27 — Разное | Ежедневник  
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Новый декрет № 3 не нацелен на уплату налога безработными

По словам первого заместителя министра труда и социальной защиты Беларуси Андрея Лобовича, новая редакция декрета о тунеядстве направлена на обеспечение занятости населения.

"Новая редакция декрета имеет совершенно другой подход. Она направлена на обеспечение занятости, а не на уплату какого-то сбора", - заметил Андрей Лобович.

Говоря о современных тенденциях на рынке труда Беларуси, Андрей Лобович отметил, что в текущем году наблюдается увеличение количества заявленных нанимателями вакансий. Соответственно, на фоне снижения количества безработных уменьшается и коэффициент напряженности, сообщила БЕЛТА.

"То есть вакансий фактически в два раза больше, чем зарегистрированных безработных в стране, - сказал он. - Вроде бы ситуация неплохая получается, есть где работать. Но мы практически по каждому региону имеем такую ситуацию, как дисбаланс спроса и предложения".

Андрей Лобович обратил внимание, что зачастую по регионам требуются специалисты с конкретными навыками и компетенциями, в то время как зарегистрированные безработные ими не обладают, из-за чего наниматели не устраивают их на свои предприятия.

По словам первого замминистра, в настоящее время ведется работа по подготовке планов развития на 2018 год, которые будут разрабатываться фактически на уровне каждого района. "В этих планах одним из ключевых блоков наравне с инвестиционной деятельностью, развитием экономических показателей должен стать блок именно по трудовых ресурсам, кадровому потенциалу в каждом регионе",- подчеркнул он.

 
 
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По словам первого заместителя министра труда и социальной защиты Беларуси Андрея Лобовича, новая редакция декрета о тунеядстве направлена на обеспечение...

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