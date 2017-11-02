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Суд отменил приговор женщине, у которой в домашних родах умерла дочь
Приговор в отношении женщины, у которой в домашних родах умерла дочь, отменен судом.
В пятницу, 3 ноября, Витебский областной суд рассмотрел жалобу Ольги Степановой, приговоренной к 6 месяцам лишения свободы на поселении.
Напомним, молодая женщина приехала из Санкт-Петербурга в Витебск к матери, где 17 февраля родила девочку дома. По данным следствия, она отказалась от проведения исследований в больнице и госпитализации.
После рождения ребенок был синюшного цвета и не кричал, и роженица попросила мать вызвать скорую, и в городской клинической больнице в 21.40 была зафиксирована смерть ребенка, он захлебнулся околоплодными водами. По факту было заведено уголовное дело и проведено
По словам судмедэкспертов, родившийся ребенок был здоровым, а у матери не было обнаружено никакого психического заболевания, и она могла трезво осознавать трагические результаты своих действий.
Мать Ольги сообщила, что дочь не исключала того, что пойдет рожать в роддом, и что ребенок мог бы остаться жив, если бы скорая приехала раньше. Мать также заявила, что ее дочь ни в чем не виновата, так как роды произошли преждевременно.
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Приговор в отношении женщины, у которой в домашних родах умерла дочь, отменен судом. В пятницу, 3 ноября, Витебский областной суд рассмотрел жалобу Ольги Степановой,...
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