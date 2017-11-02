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Предприятия Гомеля за 8 месяцев повысили экспорт товаров на 40 процентов

03.11.2017 17:52 — Разное | Ежедневник  
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Предприятия Гомеля за 8 месяцев повысили экспорт товаров на 40 процентовГомеля за 8 месяцев повысили экспорт товаров на 40 процентов">

Предприятия Гомеля увеличили экспорт товаров почти на 40 %. Экспорт услуг за период январь-август 2017 года вырос на 23 %.

Предприятия Гомеля в январе-августе 2017 года увеличили экспорт товаров (без учета республиканских организаций, нефти и нефтепродуктов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 40%.

Об этом на заседании Гомельского горисполкома сообщил заместитель начальника управления экономики Дмитрий Литвинов. В январе-августе предприятия областного центра поставили за рубеж продукции на 319,9 млн долларов, темп роста составил 139,7%. Сложилось положительное сальдо в размере 92,8 млн долларов.

За указанный период отмечен также рост экспорта услуг. Данный показатель сложился на уровне 123% (при задании 102%), получено положительное сальдо в размере 26,6 млн долларов.

Анализ географии экспорта показал, что по-прежнему высокой является концентрация экспорта товаров в Россию. По мнению Дмитрия Литвинова, чтобы избавиться от этой зависимости, необходимо активизировать освоение других рынков, в первую очередь, китайского. В качестве положительных примеров он назвал предприятия "Милкавита" и "Белпродукт", которые уже начали поставки товаров в КНР.

В настоящее время сертификацию продукции для рынка Китая проводит предприятие "Ингман Мороженое". Развитию внешнеторговых отношений с этой странной будет способствовать открытие нового грузового железнодорожного маршрута Минск-Харбин, отметил специалист.

Для наращивания объема экспортных поставок Дмитрий Литвинов порекомендовал промышленным предприятиям активизировать работу в сфере производства продукции инновационного характера, используя действующий механизм государственной и региональной поддержки инновационной и инвестиционной деятельности.

Подводя итоги работы хозяйственного комплекса Гомеля за 9 месяцев 2017 года, заместитель управления экономики отметил, что в целом работу можно оценивать положительно. Выполнены доведенные показатели по энергосбережению, прямым иностранным инвестициям, вводу жилья, розничному и товарообороту общественного питания.

Вместе с тем есть некоторые проблемные моменты. Так, несмотря на рост номинальной и реальной заработной платы, на заданные показатели город пока не вышел. Есть недостатки в работе с созданием новых рабочих мест, сообщила БЕЛТА.

"Сегодня необходимо сконцентрировать силы на приоритетных направлениях, обеспечивая качественный рост экономики за счет ориентированной на экспорт работы, выпуска конкурентоспособной и востребованной продукции, обеспечения рентабельной работы предприятий, в первую очередь, через оптимизацию затрат", - резюмировал Дмитрий Литвинов.
 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Предприятия Гомеля увеличили экспорт товаров почти на 40 %. Экспорт услуг за период январь-август 2017 года вырос на 23 %.

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