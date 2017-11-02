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Шаповалов о встрече Трампа и Путина: возможности диалога ограничены
03.11.2017 18:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита АТЭС, который пройдет во вьетнамском городе Дананг — с 6 по 11 ноября. По словам Трампа, "Путин очень важен, поскольку Россия может помочь США разрешить проблему Северной Кореи".
Российский политический эксперт Владимир Шаповалов прокомментировал
"Нынешняя беспрецедентная кампания элитной войны против Трампа в США практически исключила возможность потепления российско-американских отношений, поскольку основным орудием против президента Трампа была избрана идея его сотрудничества с Россией в рамках предвыборной кампании. Поэтому возможности российско-американского диалога на сегодняшний момент существенно ограничены", — отметил Шаповалов.
Тем не менее, для России и США существует множество тем, которые требуют обсуждения, и диалог лидеров двух стран рано или поздно должен возобновиться, считает эксперт.
"Какими могут быть темы возможной встречи Трампа и Путина? Прежде всего, это взаимодействие на Ближнем Востоке — в Сирии и целом в регионе. Второй аспект — это
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