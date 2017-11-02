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Шаповалов о встрече Трампа и Путина: возможности диалога ограничены

03.11.2017 18:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита АТЭС, который пройдет во вьетнамском городе Дананг — с 6 по 11 ноября.  По словам Трампа, "Путин очень важен, поскольку Россия может помочь США разрешить проблему Северной Кореи". 

Шаповалов о встрече Трампа и Путина: возможности диалога ограничены
© RUPTLY.
Первая встреча Путина и Трампа "на полях" саммита G20 в Гамбурге

Российский политический эксперт Владимир Шаповалов прокомментировал радио Sputnik саму возможность новой встречи двух лидеров в сложившейся обстановке ухудшения российско-американских отношений и вероятные темы для диалога.

"Нынешняя беспрецедентная кампания элитной войны против Трампа в США практически исключила возможность потепления российско-американских отношений, поскольку основным орудием против президента Трампа была избрана идея его сотрудничества с Россией в рамках предвыборной кампании. Поэтому возможности российско-американского диалога на сегодняшний момент существенно ограничены", — отметил Шаповалов.

Тем не менее, для России и США существует множество тем, которые требуют обсуждения, и диалог лидеров двух стран рано или поздно должен возобновиться, считает эксперт.

"Какими могут быть темы возможной встречи Трампа и Путина? Прежде всего, это взаимодействие на Ближнем Востоке — в Сирии и целом в регионе. Второй аспект — это борьба с терроризмом, а эффективная борьба возможна только в условиях взаимодействия и отказе от каких-то собственных эгоистических интересов. И следующей темой являются отношения с КНДР, которые стали результатом не совсем адекватного поведения США в северокорейском вопросе",  - сказал Шаповалов.

Комментарий политического эксперта Владимира Шаповалова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Российский политический эксперт Владимир Шаповалов дает прогноз о том, какие темы могут обсудить между собой лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в...

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