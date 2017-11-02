Детские книги после революции: от ареста Яши Ансона до лагерной жизни

Эти книги находятся в открытом доступе в Российской государственной детской библиотеке, они оцифрованы и их можно полистать прямо на сайте.

Произведения советских авторов для детей этих лет интересно рассматривать и читать — широкими мазками плакатного авангарда авторы и иллюстраторы рассказывали детям о революции, Гражданской войне, бессмертных Ленине и Чапаеве. О том, что значит быть настоящим пионером, как строить светлое будущее и помочь рабочим загнивающего Запада сражаться за свои права.

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку детских обложек книг, посвященную столетию Октябрьской революции.