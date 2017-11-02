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Детские книги после революции: от ареста Яши Ансона до лагерной жизни
03.11.2017 18:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Эти книги находятся в открытом доступе в Российской государственной детской библиотеке, они оцифрованы и их можно полистать прямо на сайте.
Произведения советских авторов для детей этих лет интересно рассматривать и читать — широкими мазками плакатного авангарда авторы и иллюстраторы рассказывали детям о революции, Гражданской войне, бессмертных Ленине и Чапаеве. О том, что значит быть настоящим пионером, как строить светлое будущее и помочь рабочим загнивающего Запада сражаться за свои права.
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку детских обложек книг, посвященную столетию Октябрьской революции.
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Плакат, пропаганда, авангард - отличительные черты детских книг 1920-х годов, которые проявлялись как в оформлении обложек, так и в самих текстах и иллюстрациях.
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