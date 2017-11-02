Этнографический диктант: впечатления участников проекта

Акция по написанию этнографического диктанта впервые прошла в России в прошлом году: участники просветительского проекта могут совершенно бесплатно проверить свои знания о народностях, живущих в РФ.

На вопросы о традициях, культурах и знаменитых представителях 193 народов попытались ответить и белорусы. Они решили 30 заданий, а затем получили сертификаты со своими результатами.

Поделились участники Большого этнографического диктанта со Sputnik своими впечатлениями о прошедшей акции.

Смотрите видео о Большом этнографическом экзамене в Минске на Sputnik.

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