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Этнографический диктант: впечатления участников проекта

03.11.2017 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Акция по написанию этнографического диктанта впервые прошла в России в прошлом году: участники просветительского проекта могут совершенно бесплатно проверить свои знания о народностях, живущих в РФ.

На вопросы о традициях, культурах и знаменитых представителях 193 народов попытались ответить и белорусы. Они решили 30 заданий, а затем получили сертификаты со своими результатами.

Поделились участники Большого этнографического диктанта со Sputnik своими впечатлениями о прошедшей акции.

Смотрите видео о Большом этнографическом экзамене в Минске на Sputnik.

Большой этнографический диктант по-честному >>

 
Теги: Минск
 
 
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Большой этнографический диктант прошел в пятницу на 2600 площадках по всему миру, в том числе и в Минске. Sputnik поговорил с участниками акции.

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