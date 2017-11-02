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Этнографический диктант: впечатления участников проекта
03.11.2017 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Акция по написанию
На вопросы о традициях, культурах и знаменитых представителях 193 народов попытались ответить и белорусы. Они решили 30 заданий, а затем получили сертификаты со своими результатами.
Поделились участники Большого этнографического диктанта со Sputnik своими впечатлениями о прошедшей акции.
Смотрите видео о Большом этнографическом экзамене в Минске на Sputnik.
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Большой этнографический диктант прошел в пятницу на 2600 площадках по всему миру, в том числе и в Минске. Sputnik поговорил с участниками акции.
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